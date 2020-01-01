Francesco Totti: Roma tesislerine adımımı bile atmam

İtalyan futbolunun efsane ismi Francesco Totti, kulüp başkanı James Palotta'nın göreve devam ettiği sürece tesislere adım atmayacağını söyledi.

'nın unutulmaz futbolcusu Franceso Totti, kulüp başkanı James Pallotta hakkında sitem dolu ifadeler kullandı.

Eski futbolculardan Luca Toni'nin Instagram'daki canlı yayınına katılan Totti, Palotta'nın kaldığı süre boyunca kulüp tesislerine adım atmayacağını söyledi.

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"Oğlum Cristian'ı antrenmana bıraktığımda bile tesislere girmiyorum. Bazen dışarıda arabada oturup aradan geçen 30 yıldan sonra içeri giremediğimi düşünüp ağlamaklı oluyorum. Orada hala çok güzel dostluklarım var. Beni görünce selam vermek için dışarı geliyorlar. Oğlum gelip maçlarını izlememi istiyor ancak yapamıyorum, bu beni öldürür."

Daha fazla takım

Futbolu bırakma kararının kendisine ait olmadığını savunan İtalyan yıldız, "Fiziksel açıdan iyi durumdayken neden bırakayım? Yine de Roma'da geçen yıllarımı mahvetmek istemediğimden başka bir yere gitmeyi kabul etmedim ve emekli oldum." ifadelerini kullandı.

"Genç oyunculara tecrübelerimi aktarmak ve takımın bir parçası olmaktan çok mutluydum. Her şeyin bir sonu olduğunu biliyorum. Sorun şu ki bazı insanlar bunun benim kararım olduğunu söyledi ancak bana başka bir seçenek bırakmamışlardı. Üzgünüm çünkü Roma için bacaklarımdan bile vazgeçebilirdim."