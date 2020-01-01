Francesco Totti: Oğlumu Lazio'ya götürecek kadar aptal değilim

Roma efsanesi Francesco Totti, oğlu Cristian'ı asla Lazio'ya götürmeyeceğini söyledi.

Profesyonel kariyerini sonlandırdıktan sonra futbolcu menajerliğine soyunan Francesco Totti, Instagram canlı yayınında Alessandro Del Piero ile sohbet etti.

Daha önce söylediği 'Futbolcu menajerliği yaptığım sürece bütün kulüpler benim için aynı' ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Totti, "Bana oğlumu 'ya götürüp götürmeyeceğim soruldu. Ben de Lazio'da oynayıp oynamamak onun tercihi olur yanıtını verdim. Ama ona bunu sorarsanız cevabı kesinlikle 'Hayır' olur. Ben de öyle düşünüyorum. Ayrıca oğlumu Lazio'ya götürecek kadar aptal değilim" ifadelerini kullandı.