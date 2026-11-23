Francesco Totti, Roma'nın kendisine daha fazla saygı göstermesini istediğini söylerken kariyerinin zirvesindeyken aile üyeleri ve arkadaşlarının şöhretinden faydalandığını açıkladı. Kulüp efsanesi, salı günü yayımlanacak samimi bir İtalyan televizyon röportajında hayatını kaybeden babasını, eski eşiyle ayrılığını ve çocuklarıyla ilişkisini de anlattı.

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Totti, Roma'dan daha fazla saygı görmek istiyordu

Totti, Rai 2'nin Belve programına verdiği röportajda Roma'da yöneticilik yaptığı dönemde kendisine nasıl davranıldığı nedeniyle kulübe tepki gösterdi. Programın yeni sezonu salı akşamı röportajın tamamıyla başlayacak ancak röportajdan bazı bölümler şimdiden yayımlandı.

Eski Roma kaptanı, sunucu Francesca Fagnani'ye “Kulübün bana daha fazla saygı göstermesini isterdim” dedi. Kulübe dönme ihtimali sorulduğunda da şaşırtıcı bir yanıt verdi ancak bu yanıt, program yayımlandığında öğrenilecek.

“Birçoğu sırtımdan geçindi”

Totti'ye kariyerinin altın yıllarında konumundan faydalanan biri olup olmadığı da soruldu. Yanıtı netti: “Aklınıza gelmeyecek insanlar: aile üyeleri, arkadaşlar, akrabalar. Birçoğu sırtımdan geçindi.”

“2006 Dünya Kupası şampiyonu futbolculuk kariyerinin tamamını Roma'da geçirdi ve kulübün en büyük simgesi olmaya devam ediyor.”

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Babasını anlatırken duygulandı

Totti, hayatını kaybeden babasından söz ederken gözle görülür biçimde duygulandı ve ona kendisini sevdiğini hiç söylemediğini itiraf etti. En çok neyi özlediği sorulduğunda şöyle dedi: “Ona sarılmayı. İnsan bunları yapmıyor. Sonra her şeyin merkezindeki insanlar gidince kendini kaybolmuş ve yalnız hissediyor. O olmadan hayat başka.”

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Bunu hiç yapmadığı için kendine aptal dedi ve aynı hatayı tekrarladığını kabul etti. “Ne yazık ki çocuklarıma da aynı şeyi yapıyorum ve yanlış yaptığımı biliyorum” dedi.

Totti, Ilary'nin ihanetini “affedemiyor”

Fagnani, eski eşi Ilary Blasi'nin evliliklerinin bir ihaneti kaldıramayacağı yönündeki sözlerini de sordu.

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Salı gecesi yayımlanacak röportajda Totti, “Oldu. Affedemem” yanıtını verdi.