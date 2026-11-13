Francesco Pio Esposito, Fransa karşısında alınan 3-1’lik galibiyette kardeşinin daha önce penaltı kaçırdığını gördükten sonra penaltı noktasına giderken büyük bir psikolojik baskı hissettiğini itiraf etti. Inter’in genç forveti, etkileyici bireysel performansını sürdürerek İtalya’ya Uluslar Ligi’nde kritik bir galibiyet kazandırdı ve gecenin kahramanı oldu.

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Büyük baskı altında sorumluluk almak

Pio Esposito, kısa sürede İtalya hücumunun odak noktası hâline geldi ve Fransa karşısındaki performansı yükselen itibarını daha da pekiştirdi. Bonservisi Inter'de bulunan ve gol yollarında etkili bir dönem geçiren forvet, attığı iki golle Fransa'nın yenilmesine yardımcı oldu. Ancak en büyük duygusal ağırlığı, kardeşi Sebastiano Esposito'nun maçın önceki bölümünde yaşadığı talihsizliğin ardından kullandığı ve gole çevirdiği penaltı taşıyordu.

Baskının yoğun olduğu o anı değerlendiren genç forvet, penaltının skorun ötesinde bir anlam taşıdığını kabul etti. Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: “Sorumluluğum iki kat fazlaydı. Bir yandan maçı bitirmem, diğer yandan insanlara Seba'nın hatasını unutturmam gerekiyordu. Sahada onun penaltıyı kaçırdığını görmek üzerimde ağırlık yarattı.”

Golcü kimliğini rakamlarla ortaya koymak

Inter'in yükselen yıldızının rakamları, A millî takım teknik heyetinin göz ardı edemeyeceği bir düzeye hızla ulaşıyor. Pio Esposito, çıktığı sadece 14 millî maçta dokuz gol atarak İtalyan futbol tarihinin en efsanevi isimlerinden bazılarının gol temposunu yakalıyor. İtalya'nın hücumdaki yeni odak noktası olma potansiyeline ilişkin beklentiler giderek artsa da forvet ayaklarını yere sağlam basıyor.

“Bunu bilmiyorum, yaptığım tek şey her zaman elimden gelenin en iyisini vermek,” diye açıkladı. “Böyle devam etmeyi umuyorum çünkü tek sır, her gün çalışmak ve azami bağlılığa sahip olup bunu ortaya koymak.”

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Güçlü Fransa'yı yenmenin gururu

Fransa düzeyinde bir takımı yenmek, uluslararası arenadaki konumunu yeniden güçlendirmeye çalışan İtalya için önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Geçiş dönemi ve kamuoyunda zaman zaman görülen şüphelerin ardından bu son sonuç, takımın mevcut yönetimi altında olumlu bir yönde ilerlediğine işaret ediyor. Esposito, galibiyetin kadronun ortak çabasının bir göstergesi olduğuna inanıyor.

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Forvet, “Böylesine güçlü bir Fransa'yı yenmek elbette herkes için gurur kaynağı. Bu coşkuyla devam etmeliyiz,” dedi. Son dönemdeki başarılarının başlıca nedeninin gençlik ile deneyimin birleşimi olduğunu belirterek şunları ekledi: “Hepimiz büyük bir coşkuyla birlikte yeniden başladık. Bize çok yardımcı olan bazı deneyimli oyuncuların da bulunduğu genç bir grubuz.”

Kenetlenmiş bir millî takım oluşturmak

Bireysel başarıların ve gollerin ötesinde, soyunma odasındaki atmosfer İtalya'nın yeniden yükselişinin temelini oluşturuyor gibi görünüyor. Forvet, takımın şu anda genç yeteneklerin korkmadan gelişmesine imkân tanıyan bir birlik içinde hareket ettiğini vurguladı. Bu kenetlenme, Uluslar Ligi'ndeki zorlu anları aşmak açısından hayati önem taşıdı. Takım arkadaşlarının ruhunu överek sözlerini şöyle tamamladı: “Kenetlenmiş, büyük bir coşkuya sahip ve çok iyi işler çıkaran bir grubuz.”

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İtalya, güçlükle topladığı on puanla şu anda grubunun zirvesinde rahat bir konumda bulunuyor. Ancak elde ettikleriyle yetinme ya da rehavete kapılma lüksü yok. Önümüzdeki pazar günü güçlü Belçika ile karşılaşmak üzere Brüksel'e gidecek olan İtalya'yı zorlu ve tavizsiz bir sınav bekliyor.