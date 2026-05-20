Francesco Farioli, Wesley Sneijder'in sert eleştirilerine yanıt verdi: "Ama o Mourinho'nun altında oynamıştı"

Wesley Sneijder’in Francesco Farioli yönetimindeki Ajax’ın oyun tarzına yönelik eleştirileri, İtalyan teknik adamın hafızasında hâlâ taze. Bu durum, Algemeen Dagblad gazetesine verdiği demeçten anlaşılıyor.

Ajax'ta Farioli, özellikle Sneijder tarafından "gerçek Ajax futbolu" oynamadığı için eleştirilmişti. Ancak Farioli için bu önemli değildi. "Öngörülebilir, eğlenceli değil... Benim için bu kısım pek önemli değil," diyor AD'ye. "Önemli olan, oyuncuların yaptığımız şeye inanması. Ve bunun yararını görmeleri."

"Wesley Sneijder, bunun Ajax futbolu olmadığını söyleyen en iyi arkadaşlarımdan biriydi," diyor göz kırparak. "Ama o, Mourinho'nun yönetimindeki Internazionale'da oynuyordu. Eto'o o zamanlar bir nevi bek gibiydi. Sneijder her şeyi kazandı, bunun bir nedeni de kendisinin de takıma hizmet etmesiydi. Ve geçenlerde bir röportajda Mourinho'nun gerçekten de 'Özel Adam' olduğunu söylediğini gördüm."

“Demek istediğim şu: ister içinde olun ister olmayın, eğer birisi oyunculara daha büyük bir şeyin parçası oldukları hissini veren bir zihniyet ya da takım ruhu yaratabiliyorsa, bu bir teknik direktörün sahip olabileceği en büyük niteliklerden biridir. Bana göre bu, herhangi bir taktiksel fikirden daha önemlidir.”

Ajax taraftarları tarafından çok sevilen teknik direktöre göre, Porto’da da oyun anlayışında pek bir değişiklik yapmadı. Portekiz liginde ilk sezonunda hemen şampiyon oldu. “Bu ay yapılan anonim bir ankette beni ve teknik ekibi bazuka ile vurmalarına izin verildi. Ama şikayet edecek hiçbir şeyleri yoktu. Sahada yapmaları gereken her şeyde kendilerini çok rahat hissettiklerini söylediler.”

Farioli, Ajax ile şampiyonluğu kaçırmış olsa da, kulübün gelişimine bir katkıda bulunmuş olmayı umuyor. “Ajax’taki görevim sayesinde Hollanda futbolu ya da Ajax taraftarları yabancı teknik direktörlere ve yöntemlere daha açık hale gelirse, bu deneyim benim için daha da değerli hale gelir.”

"Ancak mesajımız son derece netti," diye devam ediyor. "Belki her zaman güzel ve muhteşem değildi, ancak PSV ve Feyenoord karşısında hemen etkili ve rekabetçi olabildik. İnsanlar bunu anladı ve takdir etti, bu da bizi inanılmaz bir spor mucizesinin eşiğine taşıdı."