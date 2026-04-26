Francesco Farioli ve FC Porto, alt sıralarda yer alan rakibini zorlu bir maçın ardından mağlup etti ve 31. şampiyonluk unvanına bir adım daha yaklaştı

FC Porto, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Francesco Farioli'nin takımı, Pazar akşamı Estrela da Amadora'yı 1-2 mağlup etti. 31. lig şampiyonluğu artık parmakların ucunda.

Lider, maça takipçisi Benfica'ya (75) karşı dört puanlık bir avantajla başladı. Bu galibiyetle, eski Ajax teknik direktörünün takımı şampiyonluğa doğru dev bir adım attı. Sporting CP şu anda üçüncü sırada (71) yer alıyor, ancak elinde iki maç daha var.

Maçın 14. dakikasında Oskar Pietuszewski, iki Estrela savunma oyuncusunu geçerek ilerledi, ancak Polonyalı oyuncu Kevin Hoog Jansson tarafından düşürüldü. Deniz Gül bu fırsatı kaçırmadı ve kusursuz bir vuruşla skoru 0-1'e getirdi.

37. dakikada Porto için iş bitmiş gibi görünüyordu. Alberto Costa ortaladı ve Gül yakın mesafeden sert bir kafa vuruşuyla skoru 0-2'ye getirdi. Luuk de Jong ve kulübün en golcü oyuncusu Samu Aghehowa'nın sakatlıkları nedeniyle Türk oyuncu şu anda tartışmasız forvet pozisyonunda.

İlk yarıda ev sahibi takım pek tehlikeli olamadı ve özellikle Porto, hücum futboluyla fırsatlar yarattı. Estrela da Amadora, Portekiz lideri karşısında büyük zorluklar yaşadı ve hücumda etkili olamadı.

Ancak Porto, bir saat sonra ucuz atlattı. Rodrigo Pinho, konuk takımın savunma hattının arkasından Porto kalesine doğru hücum etti ve şutu direkten döndü. Kaçırılmaması gereken ribaundu Abraham Marcus kaçırdı. Kanat oyuncusu, boş kaleye topu göndermeyi başaramadı ve şutu yine direkten döndü.

Farioli’nin takımı maçın son dakikalarında Estrela karşısında büyük zorluklar yaşadı. Maçın bitimine yaklaşık 15 dakika kala oyuna giren Sydney van Hooijdonk bir serbest vuruş kullandı ve Jovane Cabral bu topu kafayla ağlara gönderdi: 1-2. Maç bu skorla sona erdi. Sporting CP, AVS Futebol SAD karşısında puan kaybederse, FC Porto cumartesi günü FC Alverca ile şampiyonluk maçına çıkacak.