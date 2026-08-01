Francesco Farioli, FC Porto teknik direktörü olarak ikinci kupasını kazandı. Os Dragões , geçen sezon ulusal kupayı sansasyonel bir şekilde müzesine götüren ikinci lig ekibi SCU Torreense'yi mağlup ederek Portekiz Süper Kupası'nın sahibi oldu. Farkı yaratan isim Victor Froholdt oldu: 1-0.

Porto'nun lig şampiyonu kadrosunun ilk 11'inde Farioli, ön libero Pablo Rosario başta olmak üzere bazı isimlere yer verdi. Feyenoord'dan gelen Hwang In-beom maça yedek kulübesinde başladı ve bitime çeyrek saat kala resmi maçlardaki ilk kez Porto forması giydi.

Beklendiği üzere oyunun üstün tarafı Porto'ydu, ancak ilk büyük kaçan pozisyonun gelmesi biraz zaman aldı. William Gomes, son derece elverişli bir pozisyonda arka direkte topu üstten auta gönderdi.

Maçın ilk ve tek golü ise 38. dakikada geldi. Sol kanatta görev yapan Pepê içeri kat etti ve topu kusursuz şekilde Froholdt'un kafasına gönderdi; Froholdt da kaleci Adriel'i çaresiz bıraktı: 1-0.

Kalite farkına rağmen Torreense bunu gerçek bir mücadeleye dönüştürmeyi başardı. Porto ikinci yarıda çok az pozisyon üretti, ancak üstünlüğünü sonunda korumayı bildi.

Böylece Porto, gelecek pazar Alverca ile sahasında oynayacağı lig maçına iyi bir moralle hazırlanabilir. Torreense ise Avrupa Ligi'nin lig aşamasını bekleyebilir.

Bu sürpriz ekibin geçen sezonu ise bu arada buruk bitti. Sporting Portugal'a karşı kazanılan kupa finalinin (1-2) ardından, yükselme play-off'larının rövanş maçı oynandı. Casa Pia ile sahasında 0-0 berabere kaldıktan sonra rövanşta işler ters gitti (2-0). Böylece Torreense yeniden yükselmeye odaklanmak zorunda kaldı.