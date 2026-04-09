Francesco Farioli, gerçekten tuhaf bir kendi kalesine attığı gol yüzünden FC Porto ile galibiyete ulaşamadı

Francesco Farioli, Perşembe akşamı FC Porto ile Nottingham Forest karşısında berabere kaldı. Portekiz ekibi kendi sahasında 1-1'lik beraberlikten öteye gidemedi. Rövanş maçı önümüzdeki Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

FC Porto, daha ilk dakikada öne geçmeliydi. Nottingham Forest henüz tam olarak uyanamamıştı ve Terem Moffi'yi ceza sahası kenarında tamamen boş bıraktı. İngilizler için şanslı olan şey, Moffi'nin nişanının da henüz tam olarak oturmamış olmasıydı, bu sayede Stefan Ortega kurtarış yapabildi.

Kısa süre sonra Farioli'nin takımı yine de öne geçti. Pablo Rosario'nun muhteşem bir topuk pasının ardından Gabri Viega ortayı yaptı. William Gomes, uzak direk dibinde topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Porto bu üstünlüğün tadını uzun süre çıkaramadı. 1-0'dan iki dakika sonra sağ bek Martim Fernandes nadir görülen bir kendi kalesine gol attı. Defans oyuncusu, kalesinden 40 metre uzaklıktaki topu kaleciye geri oynamak istedi, ancak çok sert vurdu ve yanlışlıkla kendi kalecisini alt etti: 1-1.









Martim Fernandes, felaketin üstüne felaket olarak beş dakika sonra da sakatlandı. Yerine Alberto Costa girdi.

İkinci yarıda her iki takım da gol fırsatları yakaladı. Nottingham, Igor Jesus ile bir an için öne geçecek gibi göründü, ancak kaleci Diogo Costa'ya faul yaptığı için gol geçersiz sayıldı.

Golün iptal edilmesinin ardından Porto, galibiyet için kararlı bir şekilde saldırıya geçti. Golcü Gomes'in şutu Ortega tarafından son anda kurtarıldı ve Viktor Froholdt, ceza sahası içinden şutunu az farkla dışarı attı. Sonuçta tüm çabalar sonuçsuz kaldı.