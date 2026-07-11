Francesco Farioli, Feyenoord’un yıldız oyuncusunu FC Porto’ya transfer etmek istiyor

Portekizli Record gazetesinin haberine göre, FC Porto, Feyenoord’a Hwang In-beom için teklifte bulunmayı düşünüyor. Güney Koreli orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş.

29 yaşındaki Hwang'ın Feyenoord ile sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre oyuncunun piyasa değeri 7 milyon avro.

Porto'nun teknik direktörü Francesco Farioli, Hwang'ı Eredivisie'den tanıyor. Portekiz şampiyonu takımın scoutları, Dünya Kupası grup aşamasında Hwang'dan oldukça etkilendikleri belirtiliyor.

Hwang, özellikle Güney Kore’nin açılış maçında etkileyici bir performans sergiledi. Bir gol ve bir asistle Çekya’ya karşı 2-1’lik galibiyete katkıda bulundu.

Porto, Hwang için somut bir teklifte bulunursa, Feyenoord ile bir anlaşmaya varmak zorunda kalacak. Rotterdam ekibi, 2024 yılında Hwang’ı Kızıl Yıldız Belgrad’dan transfer etmek için yaklaşık 7 milyon euro ödemişti.

Feyenoord, uygun bir bedel teklif edilmesi halinde Hwang'ı satmaya açık. Hwang'ın Dünya Kupası'ndaki performansı bu konuda yardımcı olabilir.

Hwang, şu ana kadar Feyenoord formasıyla 54 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda dört gol attı ve sekiz asist yaptı.