Francesco Farioli, Feyenoord’un eski taraftar gözdesini FC Porto’ya getirmek istiyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre FC Porto, Santiago Gimenez'in çevresiyle temasa geçti. Meksikalı 25 yaşındaki golcü, AC Milan'daki son haftalarını geçiriyor gibi görünüyor.

Gimenez'in Milan ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar sürüyor, ancak kontratını tamamlaması beklenmiyor.

İtalyan devi, 2025'in başında Gimenez'i kadrosuna katmak için Feyenoord'a 30 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli ödedi. Transfermarkt'a göre oyuncunun güncel piyasa değeri artık yalnızca 18 milyon euro.

Gimenez, Milan formasıyla çıktığı 37 resmi maçta 7 gol ve 6 asist üretti. Rúben Amorim'in göreve getirilmesi de onun durumunu değiştirecek gibi görünmüyor.

Dünya Kupası'nın ardından Gimenez ayak bileğinden sakatlandı ve bu nedenle hazırlık döneminde henüz bir dakika bile süre alamadı.

Porto, Gimenez'e bir çıkış yolu sunmak istiyor. Francesco Farioli, golcünün eski formunu yeniden bulabileceğine inanıyor.

Gimenez de bu transfere sıcak bakıyor. Ancak önce iki kulübün anlaşmaya varması gerekecek.