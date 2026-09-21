Francesco Farioli, FC Porto-Benfica maçının hakem yönetimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarının ardından sert eleştirilerin hedefi oldu

Francesco Farioli, pazar günü Benfica'yı 3-1 mağlup ederek FC Porto'nun kusursuz serisini sürdürdü. Buna rağmen eleştiri aldı. Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, İtalyan çalıştırıcının davranışlarından memnun değildi.

Eski Ajax teknik direktörü, maç öncesinde Portekiz hakemliği hakkında açıklamalarda bulunmuştu ve Silva bundan hoşlanmadı. Farioli, Porto ile Benfica arasındaki maçlarda hakemlik konusunda "garip şeyler" yaşandığını söylemişti.

Benfica savunmacısı Clément Lenglet, ilk yarıda ikinci sarı kartını görerek erken soyunma odasının yolunu tuttu. "Kırmızı kartla ilgili olarak buna yorum yapmayacağım. Kulübün maç hakkında söyleyecek bir şeyi varsa, bunu onların yapması gerektiğini düşünüyorum" diyen eski Fulham ve Everton menajeri konuştu.

Buna rağmen FC Porto'daki meslektaşının sözlerine değindi. Portekizli teknik adama göre Farioli, bu açıklamaları hakemi etkilemek için yaptı.

"Bunu sezon sonuna kadar sürdürebilir miyim bilmiyorum. Ben farklı bir kültürden geliyorum ama burada ne yazık ki maçlardan önce, maçlardan sonra, hafta boyunca, aklınıza gelebilecek her şekilde hakemleri etkilemek mümkün ve bazen bu işe de yarıyor. Premier League'de böyle bir şey olmaz" dedi 49 yaşındaki Portekizli.

Silva bu konuda daha fazla konuşmak istemedi. "Sanırım Farioli benden sonra gelecek, o yüzden derim ki: fırsatı değerlendirin ve bu soruyu ona sorun. Dün konuştu, geçen hafta da sadece 'garip şeyler'den bahsetti, dolayısıyla siz de bu sohbetin parçası olabilirsiniz, çünkü belli ki bundan hoşlanıyorsunuz" diyerek tepkili bir şekilde konuştu.

Ardından gerçekten de Farioli'ye Portekiz'deki işleyişin İngiltere'dekinden farklı olup olmadığı soruldu. "Bunu bilmiyorum, çünkü Premier League'de hiç çalışmadım" diye yanıt verdi İtalyan teknik adam. "Geçen hafta söylediklerimin hislerime dayandığını düşünüyorum. Ve daha önce de söylediğim gibi: Bu akşam garip hiçbir şey yaşandığını düşünmüyorum, her şey yolunda gitti."