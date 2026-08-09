Francesco Farioli, en büyük yeteneklerinden birini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya: FC Porto’ya 45 milyon euroluk teklif geliyor

Sky Italia'nın haberine göre Rodrigo Mora, AS Roma'nın somut ilgisi altında. İtalyan ekibi, FC Porto'dan 19 yaşındaki yıldız adayı kadrosuna katmak için 45 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sundu.

Mora ile Roma'nın yanı sıra Galatasaray da ilgileniyor, ancak sarı-kırmızılıların kiralama formülü üzerinde durduğu görülüyor. İtalyanlar ise Mora'yı bonservisiyle transfer etmek istiyor, bu nedenle oyuncunun imzası için şu anda favori olarak görülüyorlar.

Roma cephesi, Mora'nın en iyi performansını klasik bir 10 numara olarak verdiğini biliyor. Ancak teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin 3-4-2-1 sisteminde normal şartlarda bu pozisyona yer bulunmuyor.

Buna karşın Gasperini ve teknik ekibi, sağ ayağını kullanan Mora'nın santrforun arkasındaki iki 10 numaradan biri olarak daha geniş bir alanda da görev yapabileceğine inanıyor.

Mora, 15 yaş 8 ay 10 günlükken Portekiz futbol tarihinde forma giyen en genç oyuncu olarak ilk maçına çıktı. Şu ana kadar Porto formasıyla 79 maça çıkan oyuncu, 16 gol ve 6 asist üretti.

Geçen sezon teknik direktör Francesco Farioli, Mora'ya 44 maçta süre verdi. Bunların 28'i Liga Portugal'daydı. Yetenekli oyuncu bu karşılaşmaların tam yarısında ilk 11'de başladı.

Mora'nın Porto ile sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar devam ediyor ve kontratında 70 milyon euroluk sabit bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak Portekiz'in son şampiyonu pazarlığa açık.

Beklentilere göre Roma'nın ilk teklifi yeterli olmayacak, ancak Porto'nun ne ölçüde geri adım atmaya hazır olduğu ve Roma'nın da bu rakamı ödemeye istekli olup olmadığı şu an için bilinmiyor.

Gasperini ise aylardır yeni bir kanat oyuncusu bekliyor. Roma, yaz transfer döneminin daha önceki bölümünde Mason Greenwood ve Crysencio Summerville'in transferine yaklaşmıştı, ancak iki oyuncu sonunda sırasıyla Fenerbahçe ve Al-Hilal'i tercih etti.