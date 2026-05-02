Francesco Farioli, Ajax travmasını geride bırakarak ilk sezonunda FC Porto ile şampiyon oldu

Francesco Farioli, FC Porto'nun teknik direktörü olarak geçirdiği ilk yılında Portekiz şampiyonluğunu kazanmayı başardı. O Dragãos, Cumartesi akşamı kendi sahasında orta sıralarda yer alan Alverca'yı 1-0 mağlup etti ve ligin bitmesine iki maç kala hem Benfica hem de Sporting Portugal tarafından yakalanamaz hale geldi.

Farioli'nin Ajax ile şampiyonluğu tamamen elinden kaçırmasından yaklaşık bir yıl sonra, İtalyan teknik adam şampiyonluğu garantilemek için bir puanın yeterli olacağını önceden biliyordu. Bunun nedeni, aynı gün erken saatlerde Benfica'nın FC Famalicão ile 2-2 berabere kalmasıydı.

Mükemmel başlangıç pozisyonuna rağmen, Porto oyuncularında şampiyonluk heyecanı açıkça görülüyordu; çok az pozisyon yaratabildiler ve üstelik Alverca'nın tehlikeli ataklarında birkaç kez ucuz kurtuldular.

İlk gol, devre arasına beş dakika kala geldi. Gabri Veiga, kale önüne bir köşe vuruşu yaptı; Jan Bednarek, rakibiyle ikili mücadeleden galip çıktı ve uzak köşeye attığı isabetli kafa vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi.

İkinci yarıda oyunun gidişatında pek bir değişiklik olmadı. Porto kesinlikle gereksiz riskler almadı, ancak Alverca'nın kontra ataklarını daha iyi kontrol altına almayı başardı. Porto, 2-0'ı yapmayı başaramadı, ancak bu kulübü rahatsız etmedi.

Porto, üstünlüğünü koruyarak 31. kez Portekiz şampiyonu oldu. Lig şampiyonluğunu garantileyen Porto, ayrıca gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hakkı da kazandı.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılma hakkı kazandıran ikinci sıra için mücadele ise hâlâ tamamen açık. Sporting, Pazartesi günü Vitória SC'yi yenerse, şu anki ikinci sıradaki Benfica ile puan eşitliği yakalayacak. Benfica, Sporting'e karşı daha iyi bir iç saha-deplasman maçı sonucuna sahip.