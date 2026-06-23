Francesco Farioli, Ajax’tan transferler yapıyor ve iki eski tanıdığını derhal FC Porto’ya getiriyor

Óscar García’nın ayrılmasının ardından Erik Heijblok ve Liam Helsloot da Ajax’tan ayrılıyor. Bu haberi Voetbal International duyurdu. İkili, derhal FC Porto’ya transfer oluyor.

Heijblok, 2024 yılından bu yana Ajax'ın A takımında kaleci antrenörü olarak görev yapıyordu. Bundan önce Jong Ajax'ta aynı görevi üstlenmiş ve kulüp bünyesindeki çeşitli gençlik takımlarında çalışmıştı. Toplamda on bir yıllık hizmetin ardından Amsterdam'ı geride bırakıyor.

Helsloot da Ajax'tan ayrılıyor. Video analisti, 2022'den beri kulüpte görev yapıyordu ve şimdi Porto'ya transfer oluyor; burada Farioli ile yeniden birlikte çalışacak.

Heijblok ve Helsloot, 2024/25 sezonunda da İtalyan teknik direktörle birlikte çalışmıştı. O dönemde Farioli’nin liderliğinde Ajax, Eredivisie’yi ikinci sırada tamamlamıştı; bu başarı, ikili arasındaki profesyonel bağın temelini oluşturmuştu.

Farioli ise o sezonun ardından, kulüp yönetimi ile gelecek vizyonu konusunda görüş ayrılığı yaşadıktan sonra Ajax’tan ayrılmıştı. FC Porto’da ilk sezonunda hemen lig şampiyonluğunu kazanarak muhteşem bir başlangıç yaptı. Heijblok ve Helsloot’un gelişiyle birlikte, yine güvendiği isimleri kadrosuna katmış oldu.

Bu arada, Heijblok ve Helsloot, Porto’daki tek Hollandalılar değil. Örneğin, yine eski bir Ajax oyuncusu olan Dave Vos, kulübün yardımcı antrenörlüğünü yapıyor ve geçen sezon Pablo Rosario ile Luuk de Jong da kulüpte forma giymişti.