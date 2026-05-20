Francesco Farioli, Ajax'tan ayrılmasının ardındaki gerçek nedeni açıkladı: "Üç aşçı istemedim. Gerçek şu ki..."

Francesco Farioli, Algemeen Dagblad gazetesine verdiği kapsamlı röportajda Ajax'taki günlerini bir kez daha değerlendirdi. Röportajda, Amsterdam'da zaman zaman hiç destek görmediğini hissettiğini anlattı.

Bu durum, Ajax'ın takviye arayışında olduğu kış transfer döneminde ilk kez açıkça ortaya çıktı. Farioli, "Topa hakim ve savunmada da iyi olan bir 6 numara istiyoruz, çünkü maçlarda sık sık o pozisyona geliyoruz," diyerek hikayesine başlıyor.

"Kulüp tamamen farklı özelliklere sahip bir 6 numara sunuyorsa, bu iki anlama gelebilir: Ya yanlış teknik direktörü seçmişsinizdir, ya da doğru olanı seçmişsinizdir ama onu dinlemiyorsunuzdur. O zaman yine de yanlış olanı seçmiş olursunuz."

Karizmatik İtalyan, Ajax'ta işlerin bu şekilde gitmesinden dolayı üzüntü duyuyor. “Koçun her zaman doğru desteği alması gerektiğine inanıyorum, çünkü farklı yönlere giderseniz, gerçekte ilerleyemezsiniz.”

Sezonun sonuna doğru da Farioli ciddiye alınmadığını hissetti. Takımı ‘Şampiyonlar Ligi’ne hazır hale getirmek istiyordu ve bu nedenle Ajax’ı daha da profesyonelleştirmeyi önerdi. Sadece üç aşçı daha alamadığı için ayrıldığını da reddediyor.

“Şunu açıklığa kavuşturmak için şunu söyleyeyim: Üç aşçı ve diğer absürt şeyler istediğimi okuduğumda gülmek zorunda kaldım. Gerçekte ise tam tersi: bir psikolog, bir beslenme uzmanı ve bir fizyoterapist. Bu abartılı değil. Bu uzmanlar, üst düzey futbol kulüplerinin modern performans standartlarına uygundur,” diyor Farioli.

Sonunda Farioli, FC Porto'ya transfer oldu ve ilk sezonunda hemen şampiyon oldu. “Hemen aynı futbol dilini konuşmaya başladık ve kadro oluşumu konusundaki vizyonlarımız da örtüşüyordu,” diyor başkan André Villas-Boas ile olan ilişkisi hakkında. “FC Porto’da iletişim ve koordinasyon çok doğrudan. Böylece işleri, çok farklı bir yapıya sahip olan Ajax’a göre daha hızlı iyileştirebilir veya uygulayabilirsiniz.”