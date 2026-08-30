Youri Baas'ın Telstar karşısında yedek kulübesinde yer alması bilinçli bir tercih, bunu kulüp muhabiri Tim van Duijn Voetbal International adına aktarıyor. Ajax'ın savunmacısı, artık resmi girişimde bulunan FC Porto'nun ciddi ilgisi altında.

Haftanın başında ortaya çıktığı üzere, doğru teklif gelmesi halinde Baas'ın Ajax'tan ayrılmasına izin verilecek. 23 yaşındaki savunmacı, Ajax'ın önemli isimlerinden biri olduğu önceki iki sezona kıyasla bu sezon şu ana kadar daha mütevazı bir rol üstlendi.

Avrupa'da teknik direktör Míchel Sánchez her seferinde tercihini Daley Blind'den yana kullanıyor. Dies Janse'nin gelişimi de Baas'ın durumunda etkili oluyor. Ajax, pazar günü Telstar karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak Janse'yi büyük bir yetenek olarak görüyor.

Van Duijn, “Anlaşmanın şartları henüz tamamen net değil, çünkü hem kiralık hem de satış seçeneği masada. Ancak Baas'ın pazar günü Telstar karşısında kulübede başlayacak olması bilinçli bir tercih gibi görünüyor. Ajax, Baas'ın kısa süre içinde ayrılmış olabileceği senaryosunu hesaba katıyor” diye yazdı.

Porto'da Baas, iki yıl önce hızlı yükselişinin temelini atan Francesco Farioli ile yeniden bir araya gelebilir. İtalyan teknik adam, Ajax'ta savunmanın değişmez isimlerinden biri haline gelen Baas'a inanmıştı.

Porto'nun Baas'a ilgisi ciddi, ancak oyuncuyla ilgilenen başka kulüpler de var. Ajax ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. İddialara göre Baas, Amsterdam'dan ayrılmaya açık.

Daha önceki bir aşamada Eintracht Frankfurt da ilgi göstermişti. Ancak şu anda Baas için en somut kulüp Porto gibi görünüyor.