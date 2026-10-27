Beklentileri tersyüz eden şaşırtıcı bir itirafta bulunan Ballon d'Or ödülünün en etkili ismi, dünya şampiyonu İspanya'nın yıldızlarının taç giyme yarışından düşmesinin ardındaki gerçek sırrı açıkladı ve Harry Kane'in zaferinin sadece bir galibiyet olmadığını, aksine İspanyolların hayalini paramparça eden içeriden bir oy savaşının sonucu olduğunu vurguladı.

"France Football" dergisinin genel yayın yönetmeni ve Ballon d'Or ödül komitesinin başkanı Vincent Garcia, bu yılki edisyonda İngiliz Harry Kane'in prestijli ödülü kazandığı, buna karşın Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'ndan hiçbir oyuncunun üst sıralara ulaşamadığı büyük sürprizi gerekçelendirmek için sessizliğini bozdu.

İspanyol düşüşünün gizemi

Garcia, Fransız "L'Équipe" gazetesinin aktardığı açıklamalarında, bu düşüşü La Roja kampını sert bir şekilde vuran "oyların bölünmesi" olgusuna bağladı ve milli takımın iki yıldızı arasındaki kızışan rekabetin ikisi için de bir felaket olduğunu belirtti.

Garcia şöyle dedi: "İçtenlikle inanıyorum ki Rodri, Lamine'i bazı oylardan mahrum bıraktı. Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nda, Rodri ile Lamine Yamal arasında net bir oy bölünmesi vardı ve bu bölünme ikisine de çok pahalıya mal oldu."

Tecrübeli Fransız gazeteci şunları ekledi: "İspanyol oyuncular arasında büyük bir oy dağılması vardı ve daha da önemlisi, İspanya Milli Takımı bütünlüklü bir ekip ve olağanüstü bir kolektif makineydi. Bu yüzden jüri üyelerinin tek bir bireysel performansı öne çıkarıp onu tercih etmesi neredeyse imkânsızdı."

Yamal sakatlığın ve tek golün bedelini ödüyor

Garcia, turnuvaya en önemli adaylardan biri olarak giren genç yıldız, Barcelona kanat oyuncusu Lamine Yamal'ın durumunu irdelemekten de çekinmedi.

Şöyle açıkladı: "Lamine Yamal dünya şampiyonu oldu ve bu büyük bir başarı, ancak gerçekte sadece bir gol attı ve turnuvaya sakat olarak başladı. Bu karmaşık durum, jürinin İspanyol oyuncular arasında seçim yapma görevini son derece zorlaştırdı."

Oylamadaki kişisel tercihi sorulduğunda, ödülün başkanı açıklamayı reddetti ve şu sözlerle daha fazla tartışma yaratmakla yetindi: "Kazanamayan birine oy verdim ve onun da kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum, ancak France Football tam ve ayrıntılı sonuçları yayınladığında cumartesi günü her şeyi göreceksiniz."

41 puanlık savaş

Garcia, kupa için verilen nihai mücadeleye dair, Kane ile Kylian Mbappé arasındaki çekişmenin kaynama noktasına ulaştığını ve sonucun son anlarda belirlendiğini ortaya koydu.

Şöyle dedi: "Kylian Mbappé, Harry Kane güçlü bir şekilde geri dönene kadar oylama sürecinin büyük bölümünde yarışta önde gidiyordu. Kane ile Mbappé arasındaki puan farkı son derece küçük; hatta 2024'te Rodri ile Vinicius arasındaki 41 puanlık farktan bile daha az."

Garcia, İngiliz yıldızın ödülü hak ettiğini hararetle savundu ve yalnızca takımının başarıları sayesinde kazandığı fikrini reddetti.

Sözlerini rakamlarla tamamladı: "O her şeyden önce büyük bir golcü. Bu sezon kulübü ve ülkesinin milli takımıyla 73 gol attı, Bayern Münih ile Almanya'da tüm kupaları kazandı ve Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştı. İngiltere Milli Takımı ile de Dünya Kupası yarı finaline çıktı. Hiç şüphe yok ki jüri, onun tüm adaylar arasında en ideal ve en bütünlüklü seçim olduğunu hissetti."



