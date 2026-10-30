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Kylian Mbappe Ballon d'Or GFX HIC 1-1GOAL
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France Football rakamları açıkladı: 28 puan Mbappe'yi Ballon d'Or'dan etti!

H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
L. Messi
Barcelona - Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Barcelona - Aston Villa
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Kane ile Mbappe arasındaki rekabet, ödülün tarihindeki en dar farka sahne oldu

Fransız "France Football" dergisi, bu Cuma akşamı, geçtiğimiz Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Bayern Münih yıldızı Harry Kane'in kazandığı Ballon d'Or ödülünde yarışmacıların topladığı puanları açıkladı.

İngiliz golcü, oylamanın nihai sonuçlarına göre 1055 puan toplayarak, 1027 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid yıldızı Fransız Kylian Mbappé'nin yalnızca 28 puan önüne geçti.

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Barcelona yıldızı İspanyol Lamine Yamal, 881 puanla üçüncü sırada yer aldı; onu 726 puanla vatandaşı Rodri, ardından 612 puanla Inter Miami kaptanı Arjantinli Lionel Messi izledi.

Paris Saint-Germain yıldızı Gürcü Khvicha Kvaratskhelia, 541 puanla altıncı sırayı aldı; onu 418 puanla takım arkadaşı Fransız Ousmane Dembélé, ardından 378 puanla Manchester City golcüsü Norveçli Erling Haaland izledi.

Bayern Münih oyuncusu Fransız Michael Olise 296 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, Paris Saint-Germain oyuncusu İspanyol Fabián Ruiz 201 puanla onuncu oldu.

Kane, kulüp ve milli takımla 73 gol attığı olağanüstü bir sezonun ardından sıralamanın başına geçerken, Mbappé Real Madrid ile gol yollarında parladı, Yamal ise dünya futbolunun en dikkat çekici yetenekleri arasındaki yerini pekiştirmeyi sürdürdü.

Ayrıca Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda öne çıkan bir rol oynarken, Haaland Manchester City ile gol yollarındaki parlak performansını sürdürdü, Olise ise Bayern Münih ile dikkat çeken bir sezon geçirdi.

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