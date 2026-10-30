2026 Ballon d'Or ödülünün ayrıntılı oylama sonuçları, "France Football" dergisinin genel yayın yönetmeni ve Fransız jürisi üyesi Vincent Garcia'nın tercihlerini ortaya koydu. Garcia, zirveyi Fransa Milli Takımı'nın ikilisi Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé'ye verdi; bu sıralama, İngiliz Harry Kane'in kazandığı ödülün nihai sonucundan farklı bir tabloyu yansıttı.

Mbappé, Garcia'nın listesinde birinci sırada yer alarak 15 puan topladı ve 2025 Ballon d'Or sahibi Dembélé'nin önüne geçti; Dembélé ise ikinci sırada kaldı. "France Football" genel yayın yönetmeninin oyları, ödülün nihai sıralamasına en yakın dördüncü oy olurken, Garcia Real Madrid yıldızını zirveye koyan 23 oy verenden biri oldu.

Garcia'nın sıralaması, ödülün kazananı açısından sürpriz oldu; zira Harry Kane yalnızca altıncı sırada yer aldı. Kane'in önünde üçüncü sıradaki Lamine Yamal, dördüncü sıradaki Kvicha Kvaratskhelia ve beşinci sıradaki Lionel Messi bulunuyordu.

Listenin geri kalanında, Fransız Michael Olise yedinci sırada yer aldı, onu sekizinci sırada Norveçli Erling Haaland izledi. Nihai sıralamada dördüncü olan İspanyol Rodri ise dokuzuncu sıraya geriledi; vatandaşı Fabian Ruiz ise onuncu ve son sırada yer aldı.