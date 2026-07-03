"Fozinha" lakabıyla tanınan Cape Verde milli takımının kalecisi Josimar Diaz, ülkesinin Dünya Kupası'nın 32'li turunda Arjantin milli takımıyla oynayacağı maçın hazırlıkları sürerken, ismiyle ilgili tarihi bir çelişkiyi ortaya çıkardı.

Deneyimli kaleci, ESPN'e verdiği röportajda, babasının kendisine 1986 Dünya Kupası şampiyonu Arjantinli forvetin adını anmak üzere "Jorge Valdano" adını vermek istediğini, ancak idari nedenlerle isminin eski Brezilyalı futbol yıldızının adını anmak üzere "Josimar" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Fozinia, olayın arka planını şöyle anlattı: “1986 yılında Dünya Kupası sırasında doğdum ve babam, o dönemde Real Madrid ve Arjantin milli takımında parlayan Valdano adını bana vermek istiyordu.”

Ve ekledi: “O dönemde babamın askerlik görevinde olması nedeniyle idari makamlar bu ismi onaylamadı; bu da babamı, o dönemde ailemizde Brezilya futboluna ve oyuncularına duyulan büyük hayranlık nedeniyle ‘Josimar’ ismini seçmeye itti.”

Arjantin ile oynanacak maçla ilgili olarak ise Fozinha, sahada doğrudan rakibi olacak yıldız Lionel Messi hakkında konuştu ve onu ‘karşılaştırmanın ötesinde’ bir oyuncu olarak nitelendirdi.

Kaleci şöyle konuştu: “Saha oyuncuları arasından bir rol model seçmem gerekirse, bu şüphesiz Messi olur; o başka bir dünyadan bir oyuncu ve futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir fenomen.”

Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo arasında, özellikle de Yeşil Burun Adaları ile Portekiz arasındaki kültürel bağlar göz önüne alındığında, sürekli yapılan karşılaştırma sorulduğunda ise şakayla karışık şöyle yorumladı: "Portekizlilerin bu görüşüme kızabileceğini biliyorum, ancak Ronaldo bir futbol makinesi ve disiplin, çalışkanlık ve fedakarlığın en üst düzey örneği olsa da, Messi benzersizdir ve kimseye benzemez."

Fuzinia, açıklamalarını spor kariyeri boyunca kendisine ilham veren en önemli isimleri sayarak tamamladı. Serbest vuruşlar konusunda Paragvaylı José Luis Chilavert ve Brezilyalı Rogério Ceni’den etkilendiğini vurgulayan Fuzinia, ayrıca Belçikalı Michel Broodhum’a, İtalyan Gianluigi Buffon’dan pozisyon almada ve Hollandalı Edwin van der Sar’dan her iki ayağıyla oynama kalitesinde hayranlık duyduğunu vurguladı.