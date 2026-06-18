FOX'ta Dünya Kupası: Akış hizmetleri, TV paketleri, abonelik ücretleri, ücretsiz deneme süreleri ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük ve en görkemli turnuvası olarak Kuzey Amerika’yı resmen ele geçirdi. 48 takıma genişletilen kadroyla tüm hızıyla devam eden turnuvada, 11 Haziran’daki açılış maçlarından 19 Temmuz 2026’daki finale kadar toplam 104 maç canlı olarak yayınlanacak. Bu 340 saatlik devasa premium spor etkinliğindeki her bir golü kaçırmamak için, turnuva süresince yayın platformları arasında gezinmek çok önemlidir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde İngilizce yayın hakları, FOX (ana kanalda 70 maçı yayınlayacak) ve FS1 (34 maçı yayınlayacak) arasında paylaşılmıştır. İster Fubo gibi kapsamlı bir spor yayın hizmeti ister FOX One ve Tubi gibi bağımsız dijital platformları tercih edin, turnuva izleme merkezinizi kurmak son derece basittir.

Aşağıda GOAL, kalan 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını nasıl izleyeceğinizi ayrıntılı olarak açıklıyor; en güncel fiyat planlarını, ücretsiz deneme sürelerini, turnuva ortasında geçerli olan fırsatları ve 4K yayın gereksinimlerini ele alıyor.





TV programında yer alan yaklaşan Dünya Kupası maçları





Fubo Abonelik Seçenekleri ve Planları

Fubo, gerekli tüm İngilizce ve İspanyolca Dünya Kupası yayıncılarını tek ve bütünlüklü bir yerde barındıran, birinci sınıf, yüksek performanslı bir spor merkezi sunar. Ayrıca, tamamen özelleştirilebilir 4 maçlık çoklu görüntüleme düzenine sahip tek sağlayıcı olması, onu grup aşamasının son günündeki maçları aynı anda izlemek için ideal bir seçim haline getirir.





Fubo, her bütçeye ve dil tercihine uygun özel abonelik planları sunar:

Paket Promosyon Fiyatı (1. Ay) Standart Fiyat Dünya Kupası Yayınları En Uygun Fubo Latino Aylık 9,99 $ (İlk 2 Ay) Aylık 14,99 $ İspanyolca Yayınların Tamamı (Telemundo ve Universo) Bütçesine dikkat eden taraftarlar, İspanyolca yayınlar Fubo Sports™ ve Haberler Aylık 45,99 $ Aylık 55,99 $ Sadece FOX kanalındaki maçlar Giriş seviyesi İngilizce yayınlar Fubo Pro (Canlı TV Core) Aylık 48,99 $ Aylık 73,99 $ 104 Maçın Tamamı (FOX, FS1, Telemundo, Universo) Tam kapsamlı HD kablo TV alternatifi Fubo Ultra Aylık 53,99 $ Aylık 83,99 $ 104 Maçın Tamamı + 4K HDR Yayınları Yüksek kaliteli spor yayınlarını sevenler

FOX Dünya Kupası Abonelikleri ve Bağımsız Paketler

Turnuvayı izlemek için mutlaka eski tip bir kablo kutusuna ihtiyacınız yok. FOX, ekosistemini modernize ederek erişimi dijital uygulamalar ve geleneksel karasal yayın kanalları arasında paylaştırdı:

Hava Yolu (OTA) Anteni (Ücretsiz): Basit bir dijital anten kurarak yerel ağ bağlı kanallarına ömür boyu ücretsiz erişim elde edebilirsiniz. Bu sayede, MetLife Stadyumu’ndaki final maçı ve ABD Erkek Milli Takımı’nın tüm grup aşaması maçları dahil olmak üzere, FOX ana kanalında yayınlanacak 70 maçı izleyebilirsiniz.

FOX One Premium Aboneliği (tahmini aylık 5,99–7,99 $): Roku Premium Abonelikleri gibi büyük dijital platformlarda kullanıma sunulan FOX One, doğrudan tüketiciye yönelik bir yayın platformu olarak hizmet vermektedir. Bu abonelik, kablo TV paketi olmadan 104 maçın tamamını (hem FOX hem de FS1 yayınları) canlı ve isteğe bağlı olarak izlemenizi sağlar. Etkileşimli veri takibi ve anlık maç tekrarları içeren özel bir Dünya Kupası arayüzü sunar.

TV Sağlayıcısı Kimlik Doğrulaması (Kablo/Akış Hizmetleriyle Ücretsiz): Halihazırda bir canlı TV sağlayıcısına (Fubo, YouTube TV, Hulu + Live TV veya geleneksel kablo gibi) aboneyseniz, FOX Sports uygulamasını indirip FOXSports.com adresini ziyaret ederek hesap bilgilerinizi bağlayabilir ve ek ücret ödemeden tüm maçları izleyebilirsiniz.









Güncel Fırsatlar, Teklifler ve Ücretsiz Deneme Süreleri

Cüzdanınızı zorlamadan izleme programınızı planlamak istiyorsanız, yaz dönemi için yararlanabileceğiniz çeşitli promosyon fırsatları bulunmaktadır:

Fubo 5 Günlük Ücretsiz Deneme: Tüm ana Canlı TV paketlerinde yeni kayıt olan kullanıcılar için geçerlidir. Hiçbir ön taahhütte bulunmadan platformun kanal yelpazesini ve yayın kalitesini keşfedebilirsiniz.

Fubo Kaydolma İlk Ay İndirimleri: Yeni kullanıcılar, Fubo Pro veya Fubo Ultra aboneliklerinin ilk ayında 25 ila 30 dolar arasında tasarruf edebilir ve turnuvanın kapsamlı grup aşaması için maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir.

ID.me Aracılığıyla Fubo Doğrulama İndirimleri: Fubo, askeri personel, ilk müdahale ekipleri, kamu çalışanları ve yaşlılar için özel bir promosyon teklifi sunuyor; bu teklifle Fubo Pro aboneliğinizin ilk iki ayında 30 $ indirimden yararlanabilirsiniz.

FOX One 3 Günlük Ücretsiz Deneme: Bağımsız uygulamayı indiren yeni kullanıcılar, 3 günlük ücretsiz deneme hakkından yararlanabilir. Bu, ilgi çeken maçlar sırasında platformun özelleştirilmiş ek veri özelliklerini denemek için ideal bir seçenektir.

Tubi Ücretsiz 4K Eşzamanlı Yayın: Bütçesi kısıtlı kablo TV aboneliğinden vazgeçenler için büyük bir kazanç olarak, FOX’un ücretsiz, reklam destekli platformu Tubi , turnuvanın en önemli açılış anlarını tamamen ücretsiz olarak 4K kalitesinde eşzamanlı olarak yayınlayacak. Aşağıdaki önemli maçları, tek bir kredi kartı bilgisi veya abonelik girişi girmeden izleyebilirsiniz:

11 Haziran: Meksika - Güney Afrika (Turnuvanın Resmi Açılış Maçı) 12 Haziran: ABD - Paraguay (ABD Erkek Milli Takımı'nın Grup Aşaması Açılış Maçı)

Tubi FIFA Dünya Kupası™ FOX Merkezi: Bu özel ve ücretsiz dijital platform, sizi anında güncel tutmak için 24 saat maç özetleri, özetlenmiş isteğe bağlı etkinlik özetleri ve stüdyo analizleri sunuyor.

💡 Profesyonel İpucu: Fubo’nun her abonelik paketinde Sınırsız Bulut DVR özelliği bulunur. İş saatlerinizde veya gece geç saatlerde kendi bölgeniz dışında oynanan bir maç başlarsa, maçı otomatik olarak kaydetmek üzere ayarlayabilir ve kaydı istediğiniz zaman, herhangi bir cihazdan izleyebilirsiniz.



Dünya Kupası'nı Orijinal 4K Kalitesinde Nasıl İzleyebilirsiniz?

Her iki platform da sektör lideri yayın kalitesine öncelik verir. Turnuvadaki 104 maçın her biri, FOX One platformu, FOX Sports Uygulaması ve Fubo Ultra paketine abone olarak doğal 4K HDR kalitesinde izlenebilecek.

📺 4K Kalite Kontrol Listesi:

Canlı stadyum atmosferini net 4K kalitesinde deneyimlemek için, kurulumunuzun aşağıdaki kriterleri karşıladığından emin olun:

Uyumlu bir 4K televizyon ekranı.

Desteklenen bir oynatma cihazı (Apple TV 4K, Roku Ultra veya Amazon Fire TV Stick 4K gibi).

En az 25 Mbps hızında istikrarlı bir ev internet bağlantısı.

Adım Adım Cihaz Kurulum Kılavuzu

11 Haziran'daki açılış törenleri öncesinde akış kurulumunuzu yapılandırmak, neredeyse tüm donanım ekosistemlerinde (Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV, Samsung/LG Akıllı TV'ler ve iOS/Android mobil cihazlar) iki dakikadan az sürer:

Seçin ve Kaydolun: Masaüstü veya mobil tarayıcınızda Fubo veya FOX One'ın resmi kayıt sayfalarını ziyaret edin, ev bütçenize uygun paketi seçin ve ücretsiz deneme sürenizi etkinleştirin. Cihazınızın Uygulama Mağazasını Açın: Akıllı TV'nizin veya akış çubuğunuzun ana ekranından cihazın uygulama mağazasına gidin. Arayın ve İndirin: Fubo , FOX One veya FOX Sports yazın ve yükleme işlemini başlatın. Giriş Yapın ve Doğrulayın: Uygulamayı başlatın. Yeni kaydettiğiniz kimlik bilgilerinizle giriş yapın. FOX Sports Uygulamasını kullanıyorsanız, harici ücretli TV veya Fubo kimlik bilgilerinizi kullanarak giriş yapmak için "Sağlayıcıyı Bağla" seçeneğini seçin. Sık Kullanılanlara Ekleyin: Yaz boyunca özel maç başlangıç bildirimleri ve doğrudan gezinme kısayolları almak için uygulama içindeki FIFA Dünya Kupası merkezini sık kullanılanlara ekleyin.







