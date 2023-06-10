Inter Miami'nin yeni oyuncusu Lionel Messi'den, David Beckham gibi aynı aksanda İngilizce konuşması isteniyor.

Messi, Miami'yi tercih etti

Dil sorunu gündeme getirildi

Beckham'ın İngilizcesi ile karşılaştırmalar yapıldı

NE OLDU? Arjantinli forvet, Barcelona ve Suudi Arabistan ile ilişkilendirildiği esnada MLS ekibi Inter Miami'ye transfer oldu. Bu transferin ardından Inter Miami'nin Instagram hesabındaki takipçi sayısı kısa sürede 4.5 kat arttı. Messi'nin MLS'e gelmesi, MLS'te ufuk açıcı bir an olarak kabul ediliyor.

NE SÖYLENDİ? Ancak FOX kanalından Kilmeade, Messi'yi İngiliz eski futbolcu David Beckham ile tuhaf bir şekilde karşılaştırarak, Arjantinli süperstarın dil sorununu gündeme getirdi. Sunucu, canlı yayında şunları söyledi: "Endişelendiğim tek şey, Messi'nin İngilizce bilmiyor olması. Onu İngilizce konuşurken görmek istiyorum. David Beckham, İngilizce konuşmayı bizim için öğrendi. 32 yaşında geldiğinde aksanı çok farklıydı, sonra öğrendi."

BÜYÜK RESİM: Messi'nin Miami hamlesi, Beckham'ın 2007'de LA Galaxy'ye transfer olmasına benzetildi. Bu durum, ABD'deki futbolun yeniden hatırlanmasına yardımcı oldu. Bununla birlikte sunucunun bu kıyaslaması, Beckham'ın Londra'da doğduğu ve İngiltere Millî Takımı için 115 kez forma giydiği göz önüne alınarak tepki çekti. Kilmeade, bu tepkilerin ardından söylemlerinin bir şakadan ibaret olduğunu bildirdi.

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