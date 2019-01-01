Fousseni Diabate: Fenerbahçe maçını kazanarak lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyoruz"

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Fousseni Diabate, Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Fousseni Diabate, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde ile zor bir maça çıkacaklarını belirtti.

Ligde Evkur karşısında aldıkları galibiyeti seri halde devam ettirmek istediklerini dile getiren Diabate, "Fenerbahçe maçından sonra milli takım maç arası geliyor. Fenerbahçe maçını kazanarak, lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Diabate, "Fenerbahçe maçını diğer maçlarla aynı görüyorum. Burada oynadığımız maçlar gibi zor bir maç olacak. Her zaman oynadığım gibi oynayacağım. Malatyaspor maçındaki gibi arzulu ve istekli başlarsak iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.