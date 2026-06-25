Foula, Cristiano'yu savundu: Dünya Kupası'nda Portekiz'in gücünü göz ardı etmeyin

Portekiz A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü António José Folha, Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında forma giyen kaptan Cristiano Ronaldo’nun, şu anda devam eden 2026 Dünya Kupası maçları da dahil olmak üzere büyük maçları belirleme yeteneğini koruduğunu vurguladı.

Fulha, Suudi gazetesi "Al-Riyadiah"a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ronaldo, önemli maçlarda hâlâ fark yaratabiliyor. Tecrübesi, liderlik kişiliği ve rekabetçi zihniyeti, Portekiz milli takımı için çok önemli unsurlar."

Ve ekledi: “Ceza sahası içinde etkili olmaya devam ediyor ve etkisi sadece gol atmakla sınırlı değil… Bu tür bir karaktere sahip oyuncular, baskı altında en iyi performanslarını sergilerler.”

Geçtiğimiz yüzyılın 90’lı yıllarında Portekiz futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Folha, grup aşamasındaki milli takımının performansına değinerek şunları söyledi: “Portekiz, açılış turunda Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldığı maçtan başlayarak Özbekistan’ı 5-0 gibi büyük bir skorla mağlup ettiği maça kadar, güç ve performans açısından olumlu bir tepki gösterdi.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Özbekistan karşısında Portekiz, maç boyunca kalite, denge ve açık bir üstünlük sergiledi. Sonuç, güveni pekiştirmek açısından önemli, ancak asıl önemli olan sürekli gelişme ve iyileşmeyi sürdürmektir.”

Grup aşamasının son maçında Kolombiya ile oynanacak karşılaşma hakkında ise şunları söyledi: “Sert ve dengeli bir maç bekliyorum. Kolombiya, hızlı hücum geçişlerinde öne çıkan oyunculara sahip; bu nedenle Portekiz oyuncuları top hakimiyetini dikkatli yönetmeli ve tehlikeli bölgelerde hatalardan kaçınmalıdır. Hatlar arasındaki alanları kontrol etmek belirleyici bir faktör olacak ve bu seviyede küçük detaylar fark yaratır."

Portekiz’in şampiyonluk yarışındaki şansına ilişkin olarak Volha şunları açıkladı: “Devamlılık ve denge, eleme turlarında başarının anahtarıdır. Turnuva boyunca istikrarı korumak ve hücum gücü ile savunma düzeni arasında bir denge kurmak gerekir.”

Son olarak şunları ekledi: “Ceza sahası içindeki etkinliğimiz, rakiplerin taktiklerine uyum sağlama becerimiz ve eleme maçlarında zihinsel kontrolümüz temel faktörlerdir. Başarılı takımlar, net bir kimliğe sahip olmakla birlikte maç koşullarına gerçekçi bir şekilde yaklaşmayı başaran takımlardır.”