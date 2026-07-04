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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Fotoğraftaki Senegalli yıldız... Sakatlık, Sibarri ile Afrika efsanesi arasındaki karşılaşmayı erteledi

Kanada - Fas
Kanada
Fas
Dünya Kupası
I. Saibari
I. Sarr
R. Milla
Kanada
Fas
ABD
Senegal
Kamerun

Atlas’ın Kara Yıldızı’ndan dikkat çekici bir parlaklık

İsmail Sebari’nin Bayern Münih’e transferi, bu yaz dikkatleri üzerine çeken tek olay değildi; Fas milli takım oyuncusu, 2026 Dünya Kupası’nda da gündemi sallamaya devam ediyor. Sebari, sadece futbol efsanelerinin başardığı tarihi bir Afrika başarısının eşiğine geldi.

Sebari (4 gol), ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden turnuvada Fas milli takımıyla parladı. Grup aşamasındaki üç maçın her birinde birer gol attıktan sonra, “Atlas Aslanları”nı 32’li turda Hollanda’yı geçiren belirleyici penaltıyı da gole çevirdi.

Squawka istatistiklerine göre, Bayern Münih’in yeni oyuncusu, tek bir Dünya Kupası turnuvasında en fazla gol atan Afrikalı oyuncu rekoruna ulaşmak için sadece bir gole ihtiyaç duyuyor.

Bu rekor şu anda, mevcut turnuvada 4 gol atıp 32'li turda Belçika'ya yenilerek Dünya Kupası'na veda eden Senegalli Ismaïla Sarr ile paylaşılıyor.

Aynı rekoru, 1990 Dünya Kupası'nda dört gol atan Afrika futbol efsanesi ve Kamerunlu Roger Milla da elinde tutuyor.

Sibari’nin bugün Kanada karşısında yaşadığı sakatlık, bu tarihi başarıyı eşitleme şansını erteledi; ancak Fas milli takımının Dünya Kupası’ndaki kalan maçlarında gol atmaya devam ederse, bu listenin zirvesine tek başına çıkabilir.

Aslanlar, bu gece Kanada’yı Ezzedine Ounahi’nin (iki gol) ve Sofyan Rahimi’nin golleriyle 3-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.

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