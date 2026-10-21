Arjantinli Nico Paz, takımı Como'nun konuk ettiği Manchester United karşısında bugün çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında yıldızlaştı.

Nico Paz, 2 ve 57. dakikalarda iki gol kaydederken, 49. dakikada takım arkadaşı Douvikas'a da bir gol pası verdi.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, 22 yaş 43 günlük Nico Paz, Kasım 2009'da CSKA Moskova oyuncusu Alan Dzagoev'den (o dönem 19 yaş 139 günlükken) bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.









Opta şunları ekledi: "Nico Paz (22 yaş 43 günlük), Lionel Messi'nin (2009 finalinde 21 yaş 337 günlük) ardından Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı gol kaydeden en genç ikinci Güney Amerikalı oyuncu oldu."



