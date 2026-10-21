24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-COMO-MAN UNITEDAFP
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Fotoğrafta Messi var: Nico Paz, Manchester United'ın enkazı üzerinde tarihe geçiyor

Como - M. United
Como
M. United
Şampiyonlar Ligi
N. Paz
L. Messi
İtalya
İngiltere
Arjantin

Como, Manchester United'ı ağır mağlup etti

Arjantinli Nico Paz, takımı Como'nun konuk ettiği Manchester United karşısında bugün çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında yıldızlaştı. 

Nico Paz, 2 ve 57. dakikalarda iki gol kaydederken, 49. dakikada takım arkadaşı Douvikas'a da bir gol pası verdi.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, 22 yaş 43 günlük Nico Paz, Kasım 2009'da CSKA Moskova oyuncusu Alan Dzagoev'den (o dönem 19 yaş 139 günlükken) bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.



Opta şunları ekledi: "Nico Paz (22 yaş 43 günlük), Lionel Messi'nin (2009 finalinde 21 yaş 337 günlük) ardından Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı gol kaydeden en genç ikinci Güney Amerikalı oyuncu oldu."


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin