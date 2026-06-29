Fotoğraflarla: Vinícius felaketten kurtuldu... VAR ise Brezilya'yı öfkelendirdi

İtalyan hakem Maurizio Mariani, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turu kapsamında bu Pazartesi akşamı Houston Stadyumu'nda oynanan Brezilya-Japonya karşılaşmasında, Japonya milli takımından bir oyuncuya kırmızı kart göstermeyi göz ardı etti.

İspanyol "Archivo VAR" ağı, doğrudan kırmızı kart gerektiren bir durum olmasına rağmen Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin müdahale etmediğini ortaya koydu ve şu açıklamayı yaptı: "Kaishu Sano, ayakkabısının çivilerini Vinícius Júnior'un ayak bileğinin iç tarafına sapladı ve bu da ayak bileğinin şiddetli bir şekilde burkulmasına neden oldu. Bu hareket, Brezilyalı oyuncunun fiziksel güvenliğini açıkça tehlikeye attığı için doğrudan kırmızı kart gerektirir."

Japonya milli takımı, 29. dakikada Kaishu Sano’nun olağanüstü bireysel çabasıyla skoru açtı. Sano, Casemiro’yu çalımladıktan sonra ceza sahası dışından güçlü bir şut çekti ve top, kaleci Alisson Becker’in sağ köşesine yerleşti.

Brezilya milli takımı ise 56. dakikada skoru eşitlemeyi başardı. Samba ekibinden bir oyuncunun sol kanattan gönderdiği isabetli ortaya Kasimiro müdahale etti ve topu ağlara göndererek beraberlik golünü kaydetti.