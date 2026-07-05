Fotoğraflarla: VAR sanık sandalyesinde... Brezilya-Norveç maçında bir hakem hatası fırtına kopardı

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 2026 Dünya Kupası’nda yeni bir tartışma fırtınası kopardı. Uzman hakem raporları, Brezilya ile Norveç arasındaki karşılaşmada kritik bir pozisyonun incelenme sürecinde bir hata yapıldığını ortaya çıkardı. Bu olay, dünyanın en büyük futbol turnuvasında teknolojinin kullanımının etkinliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

2026 Dünya Kupası kapsamında New York Stadyumu’nda oynanan maçta, karşılaşmayı etkileyen bir pozisyonun incelenmesi sırasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde bir hata yaşandı.

Tartışmalı hakem kararlarını analiz eden İspanyol "Archivo VAR" ağı, video teknolojisinin hakeme penaltı kararıyla sonuçlanan atağın sadece bir kısmını gösterdiğini, hemen öncesindeki görüntüyü ise göz ardı ettiğini belirtti.

Ağ, "Brezilya-Norveç maçı sırasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde bir hata meydana geldi... Penaltıdan önceki atakta, topa hiç dokunmayan Ryan, Antonio Nosa'yı engelledi. Hakem inceleme ekranına gittikten sonra karar düzeltilse de, VAR sistemi ona sadece sonraki penaltı anını gösterdi; oyunun başladığı faul ise gösterilmedi."

Bu olay, turnuvadaki video teknolojisinin işleyişine dair yeni soruların önünü açıyor; özellikle de hakemlerin inceleme sürecinde tamamen VAR odasının sağladığı görüntülere güvenmesi nedeniyle, hücumun tam akışının gösterilmesindeki herhangi bir aksaklık, nihai kararın doğruluğunu etkileyebiliyor.