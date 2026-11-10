Fotoğraflarla: Mohamed Salah'ın Mısır Milli Takımı'nın yeni teknik direktörüyle ilk görüntüsü

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında Malavi ile oynanacak iki maç öncesinde hazırlıklara katılmak üzere bugün salı günü ülkesinin milli takım kampına dahil oldu. Bu maçlar, teknik direktör Ali Mahir yönetiminde başlayan yeni dönemin ilk durağı olacak.

Mısır Futbol Federasyonu, sosyal medya platformlarındaki resmi hesapları aracılığıyla milli takım kaptanının gelişine ve kampa katılımına dair görüntüler paylaştı. Salah bu görüntülerde, kendisini karşılamaya özen gösteren Mısır'ın yeni teknik direktörü Ali Mahir ile tokalaşıp kucaklaşarak gülümsediği samimi bir atmosferde görüldü.

Aynı bağlamda, futbol federasyonu, yarın çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Altıncı Ekim Şehri'ndeki Milli Takımlar Merkezi'nde yapılacak toplantıda Ali Mahir ve yardımcı teknik ekibi medyaya tanıtılacak, önümüzdeki döneme ilişkin planının ana hatları açıklanacak.

İlk maça bu ayın 13 Kasım günü Uluslararası Kahire Stadı ev sahipliği yapacak; rövanş maçı ise aynı ayın 17'sinde Malavi'deki Uluslararası Bingu Stadı'nda oynanacak. Her iki karşılaşma da elemelerin dördüncü haftası kapsamında gerçekleşecek.

Mısır milli takımı, Angola, Güney Sudan ve Malavi ile birlikte İkinci Grup'ta yer alıyor. Mısır, 4 puanla averaj farkıyla ikinci sıradaki Angola'nın önünde puan tablosunun zirvesinde bulunuyor. Malavi 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Güney Sudan puansız olarak son sırada bulunuyor.

Mısır milli takımı, elemelerdeki yolculuğuna deplasmanda Angola karşısında golsüz berabere kalarak başlamış, ardından Güney Sudan'ı 5-0 mağlup ederek dengesini yeniden bulmuştu.