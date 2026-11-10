24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Çeviri:

Fotoğraflarla: Mohamed Salah'ın Mısır Milli Takımı'nın yeni teknik direktörüyle ilk görüntüsü

M. Salah
A. Maher
Mısır - Malavi
Mısır
Malavi
Africa Cup of Nations Qualification
Malavi - Mısır
Trabzonspor - Eyüpspor
Trabzonspor
Eyüpspor
Süper Lig
CSKA Sofia - Trabzonspor
CSKA Sofia
Konferans Ligi
Mısır
Malavi
Türkiye
Bulgaristan

Sarılmalar ve gülümsemeler

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında Malavi ile oynanacak iki maç öncesinde hazırlıklara katılmak üzere bugün salı günü ülkesinin milli takım kampına dahil oldu. Bu maçlar, teknik direktör Ali Mahir yönetiminde başlayan yeni dönemin ilk durağı olacak.

Mısır Futbol Federasyonu, sosyal medya platformlarındaki resmi hesapları aracılığıyla milli takım kaptanının gelişine ve kampa katılımına dair görüntüler paylaştı. Salah bu görüntülerde, kendisini karşılamaya özen gösteren Mısır'ın yeni teknik direktörü Ali Mahir ile tokalaşıp kucaklaşarak gülümsediği samimi bir atmosferde görüldü.

Aynı bağlamda, futbol federasyonu, yarın çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Altıncı Ekim Şehri'ndeki Milli Takımlar Merkezi'nde yapılacak toplantıda Ali Mahir ve yardımcı teknik ekibi medyaya tanıtılacak, önümüzdeki döneme ilişkin planının ana hatları açıklanacak.

İlk maça bu ayın 13 Kasım günü Uluslararası Kahire Stadı ev sahipliği yapacak; rövanş maçı ise aynı ayın 17'sinde Malavi'deki Uluslararası Bingu Stadı'nda oynanacak. Her iki karşılaşma da elemelerin dördüncü haftası kapsamında gerçekleşecek.

Mısır milli takımı, Angola, Güney Sudan ve Malavi ile birlikte İkinci Grup'ta yer alıyor. Mısır, 4 puanla averaj farkıyla ikinci sıradaki Angola'nın önünde puan tablosunun zirvesinde bulunuyor. Malavi 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Güney Sudan puansız olarak son sırada bulunuyor.

Mısır milli takımı, elemelerdeki yolculuğuna deplasmanda Angola karşısında golsüz berabere kalarak başlamış, ardından Güney Sudan'ı 5-0 mağlup ederek dengesini yeniden bulmuştu.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin