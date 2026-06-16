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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Fotoğraflarla: Majestelerinin itibarını yüceltmek amacıyla… FIFA, Irak’a Suudi Arabistan’a tanınan istisnayı tanıyor

Irak - Norveç
Irak
Norveç
Dünya Kupası
Irak
Norveç
ABD

Uluslararası Federasyon, Norveç maçıyla ilgili Iraklı meslektaşının talebini kabul etti

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası maçları öncesindeki protokolde Irak milli takımına Suudi Arabistan'a benzer bir istisna tanıdı.

Irak Futbol Federasyonu, bayraktaki “Allahu Akbar” ibaresine saygı gösterilmesi amacıyla milli marş çalınırken Irak bayrağının yere serilmemesi için FIFA’ya başvuruda bulundu ve Uluslararası Futbol Federasyonu bu talebi kabul etti.

Organizasyon komitesi üyeleri, turnuvanın 9. grubunun açılış maçı olarak bugün Çarşamba sabahı erken saatlerde ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadyumu'nda oynanan Norveç maçı öncesinde milli marş çalınırken Irak bayrağını taşıdı.

Suudi Arabistan da, dün Salı günü şafak vakti 8. grupta oynanan ve 1-1 berabere biten Uruguay maçı öncesinde, bayraktaki “La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah” (Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir) sloganı nedeniyle aynı istisnadan yararlanmıştı.

FIFA’nın Irak’a yönelik bu adımı, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun 2026 Dünya Kupası maçlarında yeni protokol kapsamında herhangi bir istisna kabul etmeyeceği yönündeki önceki basın haberlerinin aksine geldi.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
Irak crest
Irak
IRQ
Dünya Kupası
Norveç crest
Norveç
NOR
Senegal crest
Senegal
SEN

Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images

Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images

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