Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası maçları öncesindeki protokolde Irak milli takımına Suudi Arabistan'a benzer bir istisna tanıdı.

Irak Futbol Federasyonu, bayraktaki “Allahu Akbar” ibaresine saygı gösterilmesi amacıyla milli marş çalınırken Irak bayrağının yere serilmemesi için FIFA’ya başvuruda bulundu ve Uluslararası Futbol Federasyonu bu talebi kabul etti.

Organizasyon komitesi üyeleri, turnuvanın 9. grubunun açılış maçı olarak bugün Çarşamba sabahı erken saatlerde ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadyumu'nda oynanan Norveç maçı öncesinde milli marş çalınırken Irak bayrağını taşıdı.

Suudi Arabistan da, dün Salı günü şafak vakti 8. grupta oynanan ve 1-1 berabere biten Uruguay maçı öncesinde, bayraktaki “La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah” (Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir) sloganı nedeniyle aynı istisnadan yararlanmıştı.

FIFA’nın Irak’a yönelik bu adımı, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun 2026 Dünya Kupası maçlarında yeni protokol kapsamında herhangi bir istisna kabul etmeyeceği yönündeki önceki basın haberlerinin aksine geldi.

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Getty Images