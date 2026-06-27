Fotoğraflarla: İtirazlara rağmen… Mısır ve İran’daki tribünlerde eşcinsellere destek bayrakları dalgalanıyor

2026 Dünya Kupası’nda Mısır ile İran arasında oynanan maç sırasında, ABD’nin Seattle kentindeki “Lumen Field” stadyumunun tribünlerinde eşcinselleri destekleyen bayraklar göründü; her iki taraf da “Onur Haftası” olarak bilinen etkinliklerin düzenlenmesine karşı çıkmış olmalarına rağmen.

Maç öncesinde, Seattle'daki yerel turnuva organizasyon komitesinin maç kapsamında eşcinselliği destekleyen kutlama etkinlikleri düzenleme konusundaki ısrarı nedeniyle büyük bir kriz yaşanmıştı.

Seattle, ABD’de eşcinsel topluluğunu en coşkulu şekilde kutlayan şehirlerden biri olarak bilinirken, Haziran ayında düzenlenen kutlamalar ABD’deki en önemli ve en büyük “Pride” etkinlikleri arasında yer alıyor.

Ancak Mısır ve İran futbol federasyonları, bu tür kutlamaların her iki ülkenin dini ve kültürel değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) nezdinde resmi bir itirazda bulunarak bu tür kutlamaların yasaklanmasını talep ettiler.

Bu itirazlara rağmen, Seattle’daki organizatörler etkinliğin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini vurgularken, FIFA sözcüsü ise “Pride Match”in ev sahibi şehre özgü bir girişim olduğunu ve FIFA tarafından düzenlenen bir etkinlik olmadığını belirtti.

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Getty Images

Getty Images

Haber ajanslarından gelen görüntüler, maçtaki eşcinselliği destekleyen gösterilerin bireysel nitelikte olduğunu ortaya koydu; bir grup taraftar gökkuşağı renkli bayraklar ve bazı pankartlar kaldırırken, organizasyon komitesi maç öncesinde veya sonrasında “Onur Haftası” kapsamında herhangi bir kutlama düzenlemedi.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

2026 Dünya Kupası 7. Grubun üçüncü turunda oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Mısır milli takımı ikinci sırada yer alarak ikinci tura yükselirken, İran milli takımı grubu üçüncü sırada tamamladı ve en iyi üçüncü takımlar arasında yer alıp alamayacağını bekliyor.