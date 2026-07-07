Fotoğraflarla: İnanılmaz bir senaryo… Mısır’ın elenmesinin ardından Messi ağlayarak yere yığıldı

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır ile oynadıkları maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından gözyaşlarına boğuldu.

Salı akşamı Atlanta'daki "Mercedes-Benz" Stadyumu'nda oynanan ve çılgın bir senaryoyla Mısır'ı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından Messi sevinç gözyaşları döktü.

Arjantin milli takımı, Mısır karşısında 2-0 geride kalarak 2026 Dünya Kupası'ndan elenmek üzereydi; ancak Messi bir gol atıp bir golün de hazırlayıcısı olarak Tango'yu çılgın bir senaryoyla geri dönüşe taşıdı.

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