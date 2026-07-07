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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Fotoğraflarla: İnanılmaz bir senaryo… Mısır’ın elenmesinin ardından Messi ağlayarak yere yığıldı

L. Messi
Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
Arjantin
Mısır
ABD

Arjantinli yıldız, bir gol atıp bir asist yaparak Tango’yu kurtardı

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır ile oynadıkları maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından gözyaşlarına boğuldu.

Salı akşamı Atlanta'daki "Mercedes-Benz" Stadyumu'nda oynanan ve çılgın bir senaryoyla Mısır'ı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından Messi sevinç gözyaşları döktü.

Arjantin milli takımı, Mısır karşısında 2-0 geride kalarak 2026 Dünya Kupası'ndan elenmek üzereydi; ancak Messi bir gol atıp bir golün de hazırlayıcısı olarak Tango'yu çılgın bir senaryoyla geri dönüşe taşıdı.

FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYGetty Images

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images

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