Fotoğraflarla: Bayern yıldızları, Real Madrid maçının ardından Kompany'yi şaşırttı

Bayern Münih oyuncuları, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'i 2-1 mağlup ettikten sonra Belçikalı teknik direktörleri Vincent Kompany'ye bir sürpriz düzenledi.

Gidiş maçı "Santiago Bernabéu" stadyumunda oynanırken, iki takım önümüzdeki Çarşamba günü "Allianz Arena"da rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

Bayern Münih'in resmi X hesabı, takım oyuncularının bir teknik toplantıdan fotoğraflarını paylaşarak, "Vincent Kompany için sürpriz kutlama" yazısını ekledi.

Ayrıca: "Takım oyuncuları, başkan Herbert Hainer ve kulüp yöneticileri, Belçikalı teknik direktörün doğum günü için sürpriz bir kutlama düzenledi."





Belçikalı teknik direktör, Real Madrid'e karşı alınan galibiyeti uzun bir maçın ilk yarısına benzetti ve maçın ardından şunları söyledi: "Büyük kutlamalar ya da tam bir memnuniyet hissi için yer yok, aksine Allianz Arena'daki belirleyici maça güçlü bir şekilde hazırlanmalıyız."

Takımın mücadeleci bir ruh sergilediğini ve rahat bir üstünlük sağlamasına olanak tanıyan kaliteli bir performans gösterdiğini belirten Heiner, ancak oyuncuları, yüksek kalitesi sayesinde rakibin her an tehlikeli fırsatlar yaratabileceğine karşı uyardı ve bazı savunma yönlerini iyileştirmeye ve atakları daha isabetli bir şekilde sonlandırmaya dikkat etmeleri çağrısında bulundu.



