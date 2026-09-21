Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, La Liga'nın yedinci haftasında Atletico Madrid'in Real Madrid'i derbide 2-1 mağlup ettiği maçı takip etmeyi ihmal etmedi.

Foot Mercato sitesinin haberine göre Yamal, Atletico Madrid oyuncusu Marc Pubill'in maç sonrası paylaşımına tepki verdi. Söz konusu paylaşımda, aralarında Atletico'lu savunmacının Kylian Mbappe'ye müdahale ederken görüldüğü bir karenin de bulunduğu çeşitli maç fotoğrafları yer alıyordu.

Lamine Yamal, Pubill'in paylaşımına birkaç emoji ile yorum yapmakla yetindi ve böylece ezeli rakip Real Madrid'in yenilgisinden duyduğu memnuniyeti göstermiş oldu.

Ayrıca Atletico Madrid'in galibiyeti, La Liga puan durumu açısından da Barcelona'nın lehine oldu.

7 haftanın ardından Katalan ekibi liderliğe tek başına yerleşirken, Atletico Madrid 16 puanla ikinci sıraya yükseldi, Real Madrid ise 15 puanla dördüncü sıraya geriledi.

Dolayısıyla derbi, Barcelona ile Real Madrid arasındaki farkın açılmasına katkı sağlarken, Yamal'ın sosyal medya üzerinden verdiği tepki de gözlerden kaçmadı.

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