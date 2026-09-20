Bayern Münih'in yıldızı Fransız Michael Olise, takımın Münih'teki Oktoberfest festivaline yaptığı resmi ziyaret sırasında alışılmadık bir görünümle dikkatleri üzerine çekti. Olise, mor bir haçla süslenmiş dikkat çekici mavi bir yün bere takarak geleneksel Bavyera kıyafetini tamamladı.

Olise, lüks marka "Chrome Hearts"un "Blue and Purple Cross Patch Cashmere Beanie" adını taşıyan ve internet üzerinden güncel değeri yaklaşık 3500 euroya ulaşan bir bere taktı. Bu bilgiyi Alman "Bild" gazetesi aktardı.

Bayern Münih oyuncuları ile teknik ve idari heyet, iki otobüsle Theresienwiese alanına ulaştıktan sonra Käfer çadırına yöneldi. Başta Jamal Musiala ve Harry Kane olmak üzere takımın bir dizi yıldızı hatıra fotoğrafları çektirirken, Olise tamamen farklı bir görünümle ortaya çıktı.

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Fransız oyuncu, takım arkadaşlarının ve televizyon kameralarının arasından sıyrılarak bira çadırının birinci katına girdi. Saçları arkaya toplanmış olan Olise'i tanımak, yalnızca dikkat çekici mavi beresi ve koyu renkli güneş gözlüğü sayesinde mümkün olabildi.

Bu görünüm, Olise'in bu sezon Bayern Münih ile güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen, sahne ışıklarından uzak, sakin ve içine kapanık kişiliğini yansıtan bir dizi tavrın ardından geldi. Fransız oyuncu, 7 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparken 4 kez de maçın adamı ödülünü kazandı.

Olise, daha önce maçın adamı ödülünü aldıktan sonra bir röportaj vermeyi reddetmiş, ayrıca Bodo/Glimt karşılaşmasının ardından bir dakikadan fazla süren sessiz bir röportajla yetinmişti.

IMAGO

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Bavyera Başbakanı Markus Söder'in şampiyonluk için düzenlediği kabul töreninde de durum değişmedi. Olise, kameraya bakmaktan kaçınan neredeyse tek oyuncu oldu ve takım ile teknik heyetin toplu fotoğrafında en arka sırada durmayı tercih etti.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, oyuncunun kişiliği hakkında espriyle şöyle konuştu: "Bir ya da iki litre bira içerse, kesinlikle biraz gevşer."

Hainer, Olise'in doğası gereği sakin biri olduğunu ve kişiliğini insanların önünde pek fazla göstermediğini belirterek, kulübün onunla futbol oynaması için anlaştığını, eğlence için değil, ancak buna karşın sahne ışıklarından uzak olduğunda "son derece cana yakın" olduğunu vurguladı.

Dikkat çekici görünümüyle öne çıkan tek oyuncu Olise değildi; Kanadalı Alphonso Davies de Bayern Münih'in renkleri olan beyaz ve mavi renkte, yansıtıcı sportif güneş gözlüğü takarak boy gösterdi.

Davies, geçen temmuz ayında Paris yakınlarında evlendiği eşi Jordyn ile balayına çıkmak için Kanada Milli Takımı'nda yer almamıştı.

Ayrıca kaptan Manuel Neuer, ikinci çocuğunun doğumunun ardından Oktoberfest festivaline tek başına katıldı. Konrad Laimer'in eşi Ines Sarah Laimer ise çıkardığı hamile göbeğiyle dikkatleri üzerine çekti; çift, ikinci çocuklarını bekliyor.

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