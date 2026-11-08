Mısırlı yıldız Muhammed Salah, takımı Trabzonspor'un pazar akşamı oynanan ve Türkiye Ligi'nin on birinci haftası kapsamında yer alan karşılaşmada Alanyaspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından bir tartışmaya yol açtı.

Maça ilk on birde başlayan Salah, 34. dakikada Trabzonspor'un ikinci golünü kaydetmeyi başardı. Böylece Mısırlı yıldız Türkiye Ligi'ndeki gol sayısını 9'a çıkararak gol krallığı sıralamasındaki liderliğini pekiştirdi; yeni takımının formasıyla farklı turnuvalardaki toplam gol sayısı da 11'e ulaştı.

Salah, sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta zafer işareti yaparken ve dilini çıkarırken görünmesi, takipçiler arasında farklı yorumlara yol açtı; bazıları bunu Mısır Milli Takımı'ndaki son gelişmeler ve Hüsam Hasan'ın teknik direktörlük görevinden ayrılmasıyla ilişkilendirdi.

Salah'ın fotoğrafı, özellikle paylaşımının Mısır Futbol Federasyonu'nun Hüsam Hasan ve yardımcı ekibinin görevine son verdiğini açıklaması ve Ali Mahir'i milli takımın yeni teknik direktörü olarak atamasıyla aynı zamana denk gelmesi nedeniyle çeşitli yorumların önünü açtı. Bu karar, milli takım içindeki hava ve eski teknik direktörle başta takım kaptanı olmak üzere bazı oyuncular arasındaki ilişkiye dair bir süre devam eden tartışmaların ardından, dün cumartesi günü, Hüsam Hasan'ın özel hayatındaki bazı kişisel anlaşmazlıkların da yanında alınmıştı.

Ayrıca Salah, Hüsam Hasan'ın Mısır Milli Takımı'ndan ayrılmasının ardından ona veda ettiği herhangi bir açıklama şu ana kadar yapmış değil; bu da fotoğrafın paylaşım zamanlamasına dair tartışmayı artırdı.

Salah ile Hüsam Hasan arasındaki krizin kökleri, geçtiğimiz eylül ayındaki son Mısır Milli Takımı kampına dayanıyor. O dönemde teknik direktör, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde golsüz berabere sonuçlanan Angola maçının 60. dakikasının ardından milli takım kaptanını oyundan almaya karar vermişti.

Hüsam Hasan o dönemde kararını teknik gerekçelerle açıklamış, ardından Salah milli takım kampından ayrılarak Güney Sudan karşılaşmasında forma giymemişti. Teknik ekibin, bu yokluğun maçın suni çim zeminde oynanması nedeniyle oyuncuyla mutabakat sonucu gerçekleştiğini vurgulamasına rağmen bu durum, iki taraf arasındaki ilişkinin mahiyetine dair geniş çaplı sorular doğurmuştu.

İki taraf arasındaki ilişkinin geleceğine dair spekülasyonlar, özellikle Salah'ın Güney Afrika ile oynanan hazırlık maçında da yer almamasının ardından geçtiğimiz haftalarda artmış, kasım kampına katılma konusundaki tutumuna ilişkin sorular gündeme gelmişti. Ardından futbol federasyonu yönetimi, durumu kontrol altına alma ve oyuncu ile teknik ekip arasındaki görüşleri yakınlaştırma girişiminde bulunmuş, ancak gelişmeler Hüsam Hasan'ın görevinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.

Fotoğraf ayrıca, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida'nın günler önce Türkiye'ye yaptığı ziyareti de yeniden gündeme getirdi. Ebu Rida bu ziyarette, kasım kampının başlamasından önce anlaşmazlığı yatıştırmak ve kendisi ile Hüsam Hasan arasındaki görüşleri yakınlaştırmak amacıyla Muhammed Salah ile bir araya gelmişti.