Mısır milli takımı, Avustralya ile oynadığı penaltı atışları öncesinde Real Madrid’in yıldızı Fransız Kylian Mbappé’nin görüntülerini kullandı; bu taktiksel hamle, takımın tarihi bir şekilde son 16 turuna yükselmesine katkıda bulundu.

Mısır Milli Takımı, normal süre ve uzatmalarda berabere kaldığı maçın ardından penaltı atışlarında Avustralya'yı 4-2 yenerek, tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

İkinci uzatma devresinin bitimine az kala, Avustralya kalecisi Matthew Ryan, penaltı atışlarını kurtarma becerisine güvenerek 119. dakikada oyuna girdi.

Maç görüntüleri, Mısır milli takımının performans analistinin oyunculara, geçen sezon İspanya Ligi’nde oynanan iki karşılaşmada Mababi’nin Avustralyalı kaleci Matthew Ryan’ın kalesine attığı iki penaltı golünün video kesitlerini gösterdiğini ortaya koydu.

Mısır’ın stratejisi mükemmel bir şekilde işe yaradı; Firavunlar 4 penaltı golü atarken, Kangurular ise 2 gol atabildi. Böylece Mısır, galibiyete ulaşarak tarihlerinde ilk kez son 16 turuna yükseldi.