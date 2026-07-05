Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda elde ettiği başarının ardından, Danışman Turki Al-Sheikh, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandıran bir fotoğraf paylaşarak saha dışında farklı bir hareketle dikkatleri üzerine çekti.

Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı, “X” platformu üzerinden takipçileriyle Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan ile Manchester City’nin eski teknik direktörü Pep Guardiola’yı bir araya getiren esprili bir fotoğraf paylaştı.

Yapay zeka ile düzenlenmiş gibi görünen fotoğrafta, Guardiola sakalını tıraş ederken gösteriliyor; ardından yüzündeki havluyu kaldırdığında Hossam Hassan'a dönüşüyor, sanki Mısır milli takımının teknik direktörü “Pep” maskesinin arkasına saklanmış gibi.

Çok sayıda takipçi, fotoğrafı paylaşarak ve beğenerek etkileşimde bulunurken, Al-Sheikh yorumları kapattı; fotoğrafın görüntülenme sayısı ise 950 bini aştı.

Turki Al-Sheikh'in paylaşımı, Hossam Hassan'ın Mısır milli takımını 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşımasının hemen ardından geldi.

"Firavunlar", turnuvanın 32'li turunda normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından, penaltı atışlarında Avustralya'yı 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Firavunlar, önümüzdeki Salı akşamı Lionel Messi liderliğindeki Arjantin ile karşılaşacak ve çeyrek finale yükselerek büyük bir başarıya imza atmayı umuyor.

Ayrıca okuyun: Mourinho’nun talepleri bitmek bilmiyor… Real Madrid’de “eksik parçanın” özellikleri belirlendi