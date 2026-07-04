Fotoğraf... El-Rakraki, Wahbi liderliğindeki Fas'ın yükselişine tepki gösteriyor

Fas milli takımının eski teknik direktörü Walid El-Rakraki, Atlas Aslanları’nın Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesinin ardından bir tebrik mesajı gönderdi.
Fas, Ezzedine Ounahi'nin (2 gol) ve Sofyan Rahimi'nin golleriyle Kanada'yı 3-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Walid El-Rakraki, Instagram hesabından, teknik direktör Mohamed Wahbi'nin ortasında duran Fas milli takımının yıldızlarının bir fotoğrafını paylaştı.
El-Rakraki, 2022 Dünya Kupası'nda dördüncü sırada yer alarak ülkesinin milli takımını Arap ve Afrika tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya taşımıştı.
Fas milli takımı, çeyrek finalde Fransa ile Paraguay arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
Fas, Brezilya ile berabere kalıp İskoçya ve Haiti'yi mağlup ettikten sonra 7 puanla 3. grubu ikinci sırada tamamlamıştı.
Fas milli takımı, son 32 turunda penaltı atışları sonucunda Hollanda engelini aşmayı başarmıştı.
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