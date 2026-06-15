Fotoğraf... Bellingham, Real Madrid'in eski yıldızına özel bir hediyeyle sürpriz yaptı

Real Madrid kulübü içindeki karşılıklı saygı ruhunu yansıtan zarif bir jestle, İngiliz yıldız Jude Bellingham, İskoç takım arkadaşı Caroline Weir'in kulüpten ayrılmasının resmi olarak açıklanmasının ardından ona şık bir şekilde veda etti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Bellingham, Weir'e özel bir hediye gönderdi ve buna, genç orta saha yıldızının son yıllarda kadın takımının en önemli oyuncularından birine duyduğu takdiri gösteren sıcak bir kişisel not ekledi.

Bellingham, hediyenin üzerine şöyle yazdı: "Carolyn'e, seninle tanışmak benim için bir zevkti... Bir sonraki adımında sana başarılar diliyorum... Sevgilerim ve hayranlığımla."

Bu jest, özellikle erkekler takımının en önemli yıldızlarından birinin kadın takımındaki bir oyuncuya yönelik olması nedeniyle taraftarlar arasında büyük beğeni topladı ve Real Madrid kulübü içindeki yıldızlar arasındaki uyumu ve karşılıklı saygıyı yansıtıyor.

Caroline Weir, silinmez bir tarihsel iz bıraktığı dört yoğun sezonun ardından Real Madrid'den ayrılıyor. İskoç milli oyuncu, 125 resmi maçta attığı 63 golle kadın takımının tarihindeki en golcü oyuncu olarak kulüpten ayrılıyor. Ayrıca asist listesinin de başında yer alan Weir, beyaz formayı giyen en büyük oyuncularından biri olarak adını tarihe yazdırdı.

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Kulüp, resmi bir açıklamada "Wear'ın profesyonel bağlılığını, adanmışlığını ve liderlik ruhunu" övdü ve onun son dört yılda kadın takımının gelişiminde temel bir dayanak olduğunu vurguladı.

Weir'in ayrılışı, Real Madrid kadın takımının tarihinde önemli bir dönemin sonunu temsil ederken, Bellingham'ın mesajı gibi takdir gösterileri, oyuncunun hem sportif hem de insani açıdan kulüp içinde sahip olduğu özel konumu kanıtlıyor.