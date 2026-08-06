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Vinicius JuniorGetty Images

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Fotoğraf: Ayrılık senaryosunun sona ermesinin ardından Vinicius'tan ilk açıklama

Transfers
La Liga
Real Madrid
Vinicius Junior
İspanya
Brezilya

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, iki taraf arasında uzun süren müzakerelerin ardından beyazlı ekiple sözleşmesini uzatması hakkında açıklamalarda bulundu.

Vinicius'un eski sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecekti; Arsenal'in oyuncuya olan ilgisi giderek artarken, İspanyol ekibinde de oyuncunun 2027 yazında sözleşmesinin bitmesiyle bedelsiz olarak ayrılma ihtimaline dair endişeler tırmanmıştı.

Uzatma müzakereleri uzun süre devam etti; ardından Real Madrid oyuncuyu 2032 yazına kadar geçerli yeni bir sözleşmeyle bağlamayı başardı.

Vinicius, Instagram hesabından "Bernabeu'da 8 yıl, çok kısa.. 6 yıl daha ve sonsuza kadar" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Vinicius ile oyuncunun sözleşmesini uzatarak 30 Haziran 2032'ye kadar kulüple bağlı kalmasını sağlayan bir anlaşmaya vardığını bildiren resmi bir açıklama yayımlamıştı.

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Vinicius Junior, Real Madrid'e 18 yaşındayken, 2018 yazında katılmıştı. 

Takımın formasını savunduğu 8 sezon boyunca Vinicius 375 maça çıktı, bu maçlarda 128 gol kaydetti ve 14 kupa kazandı.

Vinicius Juniorkooora

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