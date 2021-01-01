Forvetlerden bile daha iyi: Sivasspor'un golcüsü Hakan Arslan

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, bu sezon takımındaki forvetlerden daha çok gole imza attı.

Demir Grup 'un tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte uzun süredir forma giyen 32 yaşındaki takım kaptanı Hakan, geride kalan 18 haftada 4 gole imza attı.

Süper Lig'in 11. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin deplasmanda ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada ve 14. haftada 'ni sahasında 3-1 yendiği karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Hakan, ligin 18. haftasında Sivasspor'un konuk ettiği ve 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında takımına galibiyeti getiren golleri attı.

Daha fazla takım

Kariyerinde 227 kez Süper Lig maçında görev alan Hakan, bu periyotta rakip fileleri 36 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Kupası'nda da 45 kez forma giyen Hakan, 13 kez de gol sevinci yaşadı.

Forvetleri geride bıraktı

Sivas temsilcisi ile 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Hakan Arslan, bu sezon attığı 4 golle kırmızı-beyazlı ekibin 3 forvetini de geride bıraktı.

Malili forvet Mustapha Yatabare, Sivasspor'un ligin 5. haftasında deplasmanda Hes Kablo 'u 3-1, 14. haftada Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup ettiği karşılaşmalarda gol sevinci yaşadı.

Fildişi Sahilli golcü oyuncu Arouna Kone ise kırmızı-beyazlı ekibin ligin 2'nci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi.

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Sivasspor'un Nijeryalı forveti Olarenwaju Kayode bu sezon Süper Lig'de henüz golle tanışamadı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, gole dönük orta saha oyuncusu Max Gradel 5 golle takımına en çok katkı sağlayan isim olurken, orta saha oyuncusu Faycal Fajr 3, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ve defans oyuncusu Ziya Erdal da birer kez fileleri havalandırdı.

Hakan Arslan, Süper Lig kariyerindeki en golcü sezonunu 2017-18 sezonunda yaşadı. Başarılı orta saha oyuncu, o sezon oynadığı 33 maçta rakip filelere 8 gol gönderdi. Ayrıca aynı sezonda, ile oynanan maçta hat-trick yaptı.