24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Inter ComoGetty
Jonathan van Haaster
Çeviri:

Forvetler, Como ile oynanan Serie A'nın dev maçında Inter'i fazlasıyla hak ettiği galibiyete taşıdı

Inter - Como
Inter
Como
Serie A

Inter, pazar günü Como ile oynadığı İtalya'daki kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Milano ekibi, Francesco Pio Esposito ve Marcus Thuram'ın golleriyle sahasında 2-0 kazandı. Serie A'nın zirvesinde rekabet şimdi iyice kızıştı. Lazio 29 puanla lider; onu Inter (28), AS Roma (27), AC Milan (24) ve Como (23) takip ediyor.

Inter, henüz ilk 15 dakika dolmadan golü buldu. Sağ kanatta fazla boş alan bulan Djed Spence, ortasını Esposito'nun ayağına gönderdi. Rakibinin önüne geçen Esposito, kaleci Robert Sánchez'i çaresiz bıraktı.

Kısa süre sonra Inter'in diğer forveti de gol attı. Federico Dimarco, Piotr Zielinski'nin koşu yoluna pas verdi. Zielinski'nin sert ortasını Como savunması iyi uzaklaştıramayınca Thuram tereddüt etmeden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Alışılmışın dışında dağınık bir oyun sergileyen Como, Inter'in ceza sahasına pek giremedi. İkinci yarıda da daha iyi olan taraf Inter'di ancak Dimarco'nun vole vuruşu az farkla auta gitti.

Gelecek maçlar
COM

COM

Serie A

21 Kas 2026

CGL

CGL

ATA

ATA

Serie A

22 Kas 2026

INT

INT

Konuk takım adına az sayıdaki tehlikeli pozisyonu yaratan isim, beklendiği gibi Nic Paz'dı. Ancak o da Josep Martínez'i geçemedi. Kaleci, Arjantinli oyuncunun yakın direğe gönderdiği şutu kurtardı.

Son bölümde Paz'ın bir şutu da direkten dönünce Como'nun hücum girişimleri sona erdi. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde RC Lens karşısında aldığı 1-9'luk rekor galibiyetin ardından Como yeniden ayakları yere basan bir takıma dönüştü.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin