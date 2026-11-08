Inter, pazar günü Como ile oynadığı İtalya'daki kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Milano ekibi, Francesco Pio Esposito ve Marcus Thuram'ın golleriyle sahasında 2-0 kazandı. Serie A'nın zirvesinde rekabet şimdi iyice kızıştı. Lazio 29 puanla lider; onu Inter (28), AS Roma (27), AC Milan (24) ve Como (23) takip ediyor.

Inter, henüz ilk 15 dakika dolmadan golü buldu. Sağ kanatta fazla boş alan bulan Djed Spence, ortasını Esposito'nun ayağına gönderdi. Rakibinin önüne geçen Esposito, kaleci Robert Sánchez'i çaresiz bıraktı.

Kısa süre sonra Inter'in diğer forveti de gol attı. Federico Dimarco, Piotr Zielinski'nin koşu yoluna pas verdi. Zielinski'nin sert ortasını Como savunması iyi uzaklaştıramayınca Thuram tereddüt etmeden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Alışılmışın dışında dağınık bir oyun sergileyen Como, Inter'in ceza sahasına pek giremedi. İkinci yarıda da daha iyi olan taraf Inter'di ancak Dimarco'nun vole vuruşu az farkla auta gitti.

Konuk takım adına az sayıdaki tehlikeli pozisyonu yaratan isim, beklendiği gibi Nic Paz'dı. Ancak o da Josep Martínez'i geçemedi. Kaleci, Arjantinli oyuncunun yakın direğe gönderdiği şutu kurtardı.

Son bölümde Paz'ın bir şutu da direkten dönünce Como'nun hücum girişimleri sona erdi. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde RC Lens karşısında aldığı 1-9'luk rekor galibiyetin ardından Como yeniden ayakları yere basan bir takıma dönüştü.