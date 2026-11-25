Reklam

Atlético Madrid, çarşamba günü Viking FK'yi zorlanmadan mağlup etti. İspanyol ekibi ilk yarıyı 2-0 önde kapattı ve maç da bu skorla sona erdi. Fenerbahçe ise aynı saatlerde Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi.

Atlético Madrid - Viking FK 2-0

Atlético Madrid, kendi sahası Metropolitano'da ilk 20 dakika içinde öne geçti. Savunma arkasına sarkan Alejandro Grimaldo, topu mükemmel bir şekilde geriye çıkardı. Alexander Sørloth da topu ağlara göndererek vatandaşlarını üzdü: 1-0.

Kısa süre sonra maçın sonucu da büyük ölçüde belli oldu. Ceza sahasının köşesinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Julián Álvarez geçti. Doğrudan kaleyi deneyen Arjantinli oyuncu, topu zamanında durduramayan kaleci Lubomir Belko'yu şaşırttı: 2-0.

Reklam Reklam

Bu galibiyetle beş maç sonunda yedi puana ulaşan Atlético, mevcut sıralamada play-off turundaki yerini sağlamlaştırdı. 27. sıradaki Viking'in ise puan toplaması gerekiyor. Hem Atleti hem de Viking, kalan maçlarında PSV'yle de karşılaşacak.

Related Topics

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe 0-1

İlk yarıda gole en çok yaklaşan taraf Fenerbahçe oldu. Ancak Muriqi'nin golü, pozisyonun gelişiminde elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Reklam

İkinci yarının başlamasından on dakika sonra Sarı Kanaryalar öne geçmeyi başardı. N'Golo Kanté'nin mükemmel top kapmasının ardından top Mason Greenwood'a geldi. Greenwood'un şutunu kaleci Dmytro Riznyk kurtardı, ancak Muriqi'nin dönen topa vuruşunda çaresiz kaldı: 0-1.

Böylece kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe, sekiz puanla en azından play-off turuna ulaşmak için çok avantajlı bir konuma geldi. Dört puanı bulunan Shakhtar'ın da play-off turuna kalma şansı hiç de az değil.