Kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen Manchester City’de Guardiola, transfer gündemini değerlendirdi.

Jack Grealish’i rekor bedelle kadrosuna katan Manchester City, Sergio Agüero’nun ayrılmasının ardından kadrosuna bir golcü takviyesi yapmaya karar vermişti.

Harry Kane’i önceliği olarak belirleyen City’nin transfer döneminin son günlerinde Tottenham’a 120 milyon pound’luk yeni bir teklifte bulunması bekleniyor.

Robert Lewandowski’nin de ayrılık sinyalleri vermesi üzerine Pep Guardiola, takımının transfer gündemini değerlendirdi.

Neler söylendi?

Norwich maçından önce açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, Kane’deki son durumun sorulması üzerine takımının transfer dönemindeki hamlelerinden bir hayli memnun olduğunu dile getirdi:

“Kesinlikle gidişattan çok mutluyum, Agüero ve Grealish haricinde geçen sezonla aynı kadroya sahibiz.”

Guardiola, Bayern Münih’ten ayrılmak istediği iddia edilen eski öğrencisi Lewandowski’nin transferinin ise mümkün olmadığını belirtti:

“Lewandowski Bayern Münih’in çok önemli bir futbolcu ve kariyerine orada devam edecek.”

City, Kane için yeni teklif yapacak mı?

Tottenham Başkanı Daniel Levy’nin İngiliz golcüyü takımda tutma konusunda ısrarcı olması üzerine Manchester City, Londra ekibine yeni bir teklifte bulunmak istiyor.

The Athletic’in haberine göre City, Tottenham’ı ikna etmek için takasta Bernardo Silva’yı da önermek istiyordu.

Ancak Portekizli yıldız, Tottenham’a transfer olmaya sıcak bakmadı.

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