Forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın yeni hedefi Clinton N'Jie

Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından forvetsiz kalan ve birçok isimle adı anılan Galatasaray, Marsilya'dan Clinton N'Jie'yi istiyor.

Galatasaray forvet transferi için girişimlerini hızlandırdı.

beIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Marsilya forması giyen Clinton N'Jie'yi transfer etmek istiyor.

Sarı kırmızılılar bir süredir yakından takip ettiği N'Jie için Marsilya ile görüşme halinde.

Tottenham ve Marsilya'da beklenen performansı gösteremeyen N'Jie bu sezon 5 lig maçında 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Alan, Demba Ba, Benjamin Tetteh ve Michy Batshuayi gibi Galatasaray ile adı anılan forvetlerin arasında Clinton N'Jie de katıldı.