Mikel Arteta yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Arsenal, golcü transferi için rotayı Inter’e çevirdi.

Geride bıraktığımız sezonda beklentilerin bir hayli uzağında kalan Arsenal, 25 yıllık aradan sonra Avrupa Kupaları’na katılamamıştı.

İngiliz devi, buna karşın Mikel Arteta’ya güvenmiş ve genç teknik adamla yola devam etme kararı almıştı.

Yeni sezon öncesinde hedeflerini yükseltmek isteyen Arsenal, kadrosuna Albert Lokonga ve Nuno Tavares gibi genç isimleri katmıştı.

Kadrosuna bir de golcü takviyesi yapmak isteyen Londra temsilcisi, Inter’in Arjantinli golcüsü Lautoro Martinez’in durumunu da takip ediyor.

Arsenal’den Lautaro Martinez atağı

Brighton’dan Ben White’ı ve Sheffield United’dan Aaron Ramsdale’i de transfer etmek istediği belirtilen Arsenal, The Telegraph’ın haberine göre Inter forması giyen Lautaro Martinez’in fiyatını sordu.

Serie A temsilcisinde geride bıraktığımız sezonda 48 maça çıkan ve 19 gol kaydeden Arjantinli oyuncunun kulübüyle iki yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Habere göre Inter, yıldız oyuncu için 90 milyon euro talep ediyor. Chelsea’den Tammy Abraham’la da ilgilenen Arsenal, forvet transferi yapmadan önce Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah gibi isimlerle yollarını ayırmak istiyor.

Abraham transferinde son durum

Thomas Tuchel döneminde yeteri kadar süre alamayan ve gözden düşen Abraham’ın Chelsea’den ayrılmasına sıcak bakılıyor.

Chelsea, genç oyuncu için 40 milyon pound isterken Arsenal’ın ise Abraham’ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayabileceği ifade ediliyor.

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