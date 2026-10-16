"Yurt dışında kendini kanıtlamış olması gerçekten dikkat çekici ve bu, gelişimine de katkı sağladı", dedi eski golcü ran ile yaptığı röportajda.

Club Brugge'ün Inter karşısında 4-3 kazandığı maçta yaptığı hat-trick'in ardından herkesin konuştuğu isim hâline gelen Tresoldi, bu sezon fiziksel gücünü ve özgüvenini de daha da artırdı. Bierhoff, "Şampiyonlar Ligi'nde de gol atması, yalnızca Belçika liginde değil, uluslararası üst düzeyde de rekabet edebildiğini gösteren önemli bir işaret" dedi ve ekledi: "Böyle devam ederse Almanya millî takımının forvet sorununu kesinlikle çözebilir."

Bu nedenle Bierhoff, Tresoldi'nin geleceğini Almanya millî takımına bağlamasını "elbette ister". 22 yaşındaki oyuncu, kökenleri nedeniyle İtalya ve Arjantin millî takımlarında da oynayabilir. Geçmişte her iki federasyon da DFB gibi Tresoldi'yi kendi saflarına katmaya çalışmıştı. Tresoldi ise kararını henüz vermedi. Öncesinde Almanya ile 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda acele etmeden oynamak istiyor.

Bierhoff, "Bu yüzden vakit kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi ve ekledi: "Ancak bildiğim kadarıyla DFB onunla zaten görüşüyor." Sonuçta DFB'nin "özellikle hücumda her yeteneğe" ihtiyacı vardı. Ancak Tresoldi bu kararı "yalnızca sportif açıdan değil, kalbiyle de" vermeliydi.

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Nicolo Tresoldi neden İtalya ve Arjantin için de oynayabilir?

Eski Hannoverli oyuncu, Sardinya'daki Cagliari'de doğdu. Babası İtalyan, annesi Arjantinli. 13 yaşındayken ailesiyle birlikte Aşağı Saksonya'ya taşındı ve sonunda Hannover 96'da profesyonel futbolcu oldu. Tresoldi, 2022'de vatandaşlığa kabul edilerek Alman vatandaşlığı aldı.

Hangi millî takımı seçeceğinin yanı sıra, Tresoldi'nin yakın gelecekte kulüp kariyerinde de bir sonraki adımı atması bekleniyor. Yaz aylarında bir büyük kulübe transfer olabileceğine dair ısrarlı söylentiler çıkmıştı. Serhou Guirassy'nin kulüpten ayrılması ihtimaline karşı BVB'nin de ilgisini gösterdiği öne sürülmüştü.

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Nicolo Tresoldi hayalindeki kulüp AC Milan'a transfer olacak mı?

Club Brugge'ün Inter ile oynadığı maç öncesinde babası Emanuele, oğlunun gönlünün AC Milan'dan yana olduğunu da açıkladı. "Kaka'ya, Inzaghi'ye ve Pato'ya hayran oldu; onu bundan vazgeçirmek imkânsızdı" diyen Emanuele, bu nedenle Nerazzurri'ye olası bir transferi kesin bir dille reddetti: "Bunu kabul edeceğinden emin değilim. Taraftarlık duyguları ağır basabilir. Hayali AC Milan formasını giymek."

Eski Rossoneri forveti Bierhoff ise Tresoldi'nin yakında İtalya'nın bu metropolüne gidebileceğini düşünüyor. Genç oyuncunun, "böylesine büyük ve uluslararası alanda tanınan bir kulüpte başarılı biçimde oynama" potansiyeli vardı. Ancak Bierhoff şu noktayı da vurguladı: "AC Milan şu anda benim bir dönem formasını giyme fırsatı bulduğum uluslararası düzeydeki güçlü takım değil."