Forvet oyuncusu kendini savunuyor: "Ajax'ta bana bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum"

Skye Vink, geçen hafta SC Cambuur’da yeni macerasına başladı. ESPN’ye verdiği röportajda, 19 yaşındaki forvet ve yorumcu Marciano’nun oğlu, Ajax’ta kendisine bir şans verilmesi gerektiğini söyledi.

Amsterdamlı Vink, Cambuur oyuncusu olarak verdiği ilk röportajda sözünü sakınmadı. “Ajax 1’de işler yolunda gitmezken ve ben KKD’de çok iyi performans gösterirken bana bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

“O fırsat gelmeyince, benim için her şeyin bittiğine karar verdim. O zaman, hâlâ iki yıllık sözleşmem olmasına rağmen ayrılmak istediğimi çok net bir şekilde söyledim. Bunun onlar için kaçırılmış bir fırsat olduğunu düşündüm. Söylenecek her şey bu kadar.”

Vink, Keuken Kampioen Divisie’de Jong Ajax formasıyla toplam 61 maça çıktı. Bu maçlarda yedi gol attı ve üç asist yaptı. Amsterdam’ın genç takımı geçen sezonu son sırada tamamladı.

Vink, Ajax’ın sözleşmesine eklediği geri alım maddesi ile ilgilenmiyor. “Bana güvenmeleri, bir tür takdir ve saygı göstergesidir.”

“Ama bende potansiyel gördükleri halde, bana süre vermelilerdi. Ya da en azından bir kez yedek kulübesine çağırmalıydılar. Bunu yapmadılar.”

Konuşkan genç oyuncu, Cambuur ile Ajax arasındaki maçları sabırsızlıkla bekliyor. “Her maçta gol atmak istiyorum, ama orada gol atmak ayrı bir zevk. Göreceğiz.”

Cambuur, Ajax’ı ancak Aralık ayında ziyaret edecek. Mayıs ayında ise Amsterdam ekibi, Leeuwarden’de sezonu kapatacak.