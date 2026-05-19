Forvet hattında büyük değişiklik: Feyenoord, tek bir oyuncu için büyük bir kayıp yaşayacak

Algemeen Dagblad gazetesi Salı günü, Raheem Sterling'in yanı sıra forvetler Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda ve Gonçalo Borges'in de Feyenoord'dan ayrılmasının neredeyse kesinleştiğini bildirdi. Rotterdam ekibi, özellikle sonuncu isimden dolayı ciddi bir maddi kayıp yaşayacak gibi görünüyor.

Feyenoord'un forvetleri arasında sadece yetenekli Shaqueel van Persie ve Leo Sauer'in gelecek sezon kadroda yer alacağı kesinleşti.

Feyenoord, Dünya Kupası'nda piyasa değerlerini daha da artırabilecek olan Hadj Moussa ve Ueda'nın mükemmel performanslarının meyvelerini toplamak istiyor.

Borges, tıpkı Sterling gibi beklenen katkıyı sağlayamadı ve kulüpten sessizce ayrılmak üzere. “Pazar günü Zwolle maçında bile Borges yedek kulübesinden çıkamadı. Feyenoord, ödediği 11 milyon avroluk bedel üzerinde bir sermaye kaybına hazırlıklı olmalı.”

Casper Tengstedt, Gaoussou Diarra ve Aymen Sliti'yi belirsiz bir yaz bekliyor. Feyenoord'un bu üçlüyle ne yapacağı henüz belli değil.

Kiralık oyuncular

Kulüp gözlemcisi Mikos Gouka'ya göre, FC Utrecht'te iyi bir sezon geçiren Gjivai Zechiël, Feyenoord'da ciddi bir şans yakalayabilecek tek geri dönen kiralık oyuncu. Jan Plug ve Jaden Slory ise muhtemelen yine başka bir takıma kiralanacak.

Plamen Andreev, Jeyland Mitchell, Neraysho Kasanwirjo, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Calvin Stengs, Luka Ivanusec ve Stéphano Carrillo'nun Feyenoord'da geleceği yok.